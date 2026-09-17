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Ebook e digitale

Storie dai toni introspettivi (e non solo): 100 ebook in offerta per accogliere l’autunno

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 17.09.2026

Dal 18 al 24 settembre, in sconto una selezione di 100 libri digitali dai toni melanconici e introspettivi, tra romanzi di formazione, storie di amicizia e di crescita, narrazioni che invitano a riflettere sul tempo che passa e… college romance – I particolari sulla promozione

Una promozione ebook molto particolare, quella di cui parliamo oggi, pensata per accogliere l’autunno 2026 grazie a una selezione di 100 titoli dai toni melanconici e introspettivi, in sconto ad almeno il 50%, solo dal 18 al 24 settembre: romanzi di formazione, storie di amicizia e di crescita, narrazioni che invitano a riflettere sul tempo che passa, ma non soltanto (non mancano infatti college romance e academy romance…).

Tra i libri digitali in offerta, spazio a Anni lenti di Fernando Aramburu, Mezzamela di Matteo Bussola, Il mondo di Sofia di Jostein Gaarder, L’anno ha perso la sua primavera di Edgar Morin, Melanconia e creazione in Vincent Van Gogh di Massimo Recalcati e La meraviglia degli anni imperfetti di Clara Sánchez.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento:

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