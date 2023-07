Ebook, in sconto 30 gialli & thriller dalla Spagna

Dal 7 al 9 luglio in offerta, a partire da 1,99€, 30 gialli e thriller in ebook dalla Spagna…

Per le lettrici e i lettori che amano leggere anche in ebook e che apprezzano gialli e thriller, arriva nei principali negozi online una promozione da non mancare: dal 7 al 9 luglio in offerta, a partire da 1,99€, 30 gialli e thriller dalla Spagna. Un viaggio nei lati oscuri di un Paese dal grande fascino…

Tra le autrici e gli autori protagonisti, Javier Castillo, Javier Cercas, Ildefonso Falcones, Dolores Redondo e Domingo Villar.

Ecco i dettagli:

SU IBS

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU BOOKREPUBLIC