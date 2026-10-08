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Ebook e digitale

300 ebook in offerta (comprese moltissime novità)

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 08.10.2026

Fino al 18 ottobre circa 300 ebook in offerta, tra novità dell’ultimo anno, titoli di catalogo e primi episodi di una serie (dal romance al fantasy, dal giallo al thriller) – I particolari sulla promozione

Fino al 18 ottobre lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook troveranno un’ampia selezione di ebook in offerta, tra 85 novità dell’ultimo anno in sconto al 30%, circa 125 titoli di catalogo, firmati da grandi nomi della narrativa, (scontati al 60%), oltre a 90 primi episodi una serie (questi ultimi a meno di 2 euro), tra noir, gialli, romance e fantasy.

Tra i romanzi in promozione, pensati sia per chi cerca novità da scoprire sia per chi vuole incominciare una nuova narrazione seriale, anche libri (in versione digitale) firmati da autrici e autori italiani e internazionali come Alice Basso, M.C. Beaton, Federica Bosco, Marco Buticchi, Cristina Caboni, Lee Child, Harlan Coben, Enrico Galiano, Robert Gold, Toshikazu Kawaguchi, Lars Kepler, Philip Pullman, Anne Rice, Marco Vichi e Andrea Vitali.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento, dal titolo Ti ricordi com’era, finire un libro in due giorni?:

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