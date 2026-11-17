Dal 16 novembre al 31 dicembre, in sconto 100 libri in versione ebook (tra bestseller e opere di culto) che hanno ispirato film e serie tv italiane e internazionali di successo – I particolari sulla promozione

Negli ultimi anni tantissimi libri sono stati adattati per il piccolo e grande schermo. Ed è dedicata proprio ai romanzi che hanno ispirato film e serie tv italiane e internazionali di successo una nuova promozione ebook, che vede protagoniste 100 opere in versione digitale, da cui son stati tratti celebri produzioni.

L’offerta sarà disponibile nei principali negozi online dal 16 novembre al 31 dicembre, e gli ebook (tra bestseller e opere di culto) saranno scontati al 50%.

Tra gli ebook protagonisti della promozione, per fare qualche esempio significativo, anche Chiamami col tuo nome di André Aciman, I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, Jurassic Park di Michael Crichton, La storia infinita di Michael Ende, Chocolat di Joanne Harris, Nelle terre estreme di Jon Krakauer, Nel nome del figlio – Hamnet di Maggie O’Farrell, Intervista col vampiro di Anne Rice, Il profumo di Patrick Süskind e Figlia della cenere di Ilaria Tuti.

Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento:

SU IBS

SU KOBO

SU AMAZON

SU LAFELTRINELLI

SU LIBRERIECOOP