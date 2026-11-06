L'audiolibro di Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood
Ebook e digitale

“Il racconto dell’ancella” ora anche in audiolibro (con le voci di Viola Graziosi e Stefano Fresi)

Ebook e digitale
di Redazione Il Libraio 06.11.2026

“Il racconto dell’ancella”, il libro più conosciuto e amato di Margaret Atwood, nel corso degli anni ha visto una trasposizione televisiva di enorme successo. Ora il romanzo distopico cult è diventato anche un audiolibro: a prestargli le voci Viola Graziosi e Stefano Fresi – I particolari

Nel 1985 approdava per la prima volta sugli scaffali delle librerie Il racconto dell’ancella, il libro che ha reso celebre Margaret Atwood in tutto il mondo. Oggi, il romanzo distopico dell’autrice canadese conosce una nuova veste: l’audiolibro.

Le voci dell’audiolibro

A interpretarlo Viola Graziosi, che presta la voce alla protagonista Difred (e alla maggior parte del romanzo), e che con la storia è particolarmente in sintonia, dal momento che da anni gira l’Italia con un monologo teatrale proprio sull’Ancella.

Stefano Fresi, invece, legge le “Note storiche” conclusive, appendici del libro ambientate decenni dopo la storia, regalando un contrasto tra l’esperienza vissuta da una donna e le riflessioni di chi, tempo dopo, ne ha studiato gli sviluppi.

Il racconto dell'Ancella audiolibro

Può interessarti anche

La vita e i libri di Margaret Atwood, autrice visionaria del
Eva Luna Mascolino 22.10.2024 La vita e i libri di Margaret Atwood, autrice visionaria del "Racconto dell'Ancella"

Fresi è un volto conosciuto nel mondo del cinema: ha recitato in film come Romanzo criminaleNessuno mi può giudicareViva l’ItaliaLasciarsi un giorno a Roma e la serie di pellicole di Smetto quando voglio. Oltre alla carriera di attore, nella vita si dedica anche al doppiaggio e alla lettura di audiolibri (come Shantaram di Gregory David Roberts o la serie di Maigret di Georges Simenon).

La trama di Il racconto dell’ancella

Pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie nel 2004, nella traduzione di Camillo Pennati, Il racconto dell’ancella è ambientato in un futuro distopico, in cui negli Stati Uniti un colpo di stato ha abbattuto il governo. La società è governata dalla Repubblica di Gilead, che è in realtà un regime totalitario e patriarcale basato su una lettura distorta dei dettami biblici.

Può interessarti anche

Margaret Atwood 03.11.2025 "Bruciare un libro significa bruciare una parte dello spirito umano" - di Margaret Atwood

Mentre tra le donne dilaga la sterilità, le poche ancora fertili vengono catturate e trasformate in Ancelle, con il solo scopo di farle riprodurre: una di loro è proprio Difred.

A Gilead, le donne sono suddivise in caste: il rosso identifica le Ancelle, le Marthae sono vestite di verde e le Spose dei comandanti, invece, di blu.

Margaret Atwood, la cui personalità eclettica ha sempre prestato un occhio di riguardo al mondo femminile, ha pubblicato con Ponte alle Grazie numerosi libri, tra cui l’autobiografia Le nostre vite (2025, nella traduzione di Alba Bariffi, Guido Calza, Margherita Crepax e Serena Daniele) e Quattordici giorni (scritto a quattro mani con Douglas Preston, nella traduzione di Guido Calza), ambientato durante il lockdown.

Può interessarti anche

La nuova serie
Redazione Il Libraio 06.04.2026 La nuova serie "The Testaments": torna l'universo distopico di Margaret Atwood

Il sequel: I testamenti

L’autrice originaria di Ottawa ha regalato anche un seguitoIl racconto dell’ancella, decenni dopo l’uscita di quest’ultimoI testamenti, pubblicato dalla stessa casa editrice Ponte alle Grazie nel 2019 (nella traduzione di Guido Calza), comincia la narrazione a partire da circa 15 anni dopo la fine delle vicende raccontate nel primo libro. Protagoniste sono Zia Lydia, Daisy e Agnes, i cui punti di vista erano secondari nel primo volume.

Può interessarti anche

“I testamenti” di Margaret Atwood è il romanzo che aspettavate di leggere
Jolanda Di Virgilio 09.09.2019 “I testamenti” di Margaret Atwood è il romanzo che aspettavate di leggere

Da entrambi i libri sono state tratte le serie televisive ideate da Bruce Miller, che anche in Italia sono state distribuite con i titoli originali (The Handmaid’s Tale e The Testaments); nella prima, a interpretare la protagonista è Elisabeth Moss; nella seconda, invece, le attrici principali sono Chase Infiniti, Ann Dowd e Lucy Halliday.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Libri consigliati

Abbiamo parlato di...

News Correlate

Redazione Il Libraio

"Waterloo", la nuova opera di Baricco è (anche) una newsletter: "Il mondo sta cambiando pelle..."

Al centro di "Waterloo", il nuovo progetto multimediale di Alessandro Baricco, c’è "il tentativo …

Ebook e digitale
Redazione Il Libraio

Classici gotici, horror, thriller, romantasy e dark romance: 200 ebook in offerta per Halloween 2026

Dal 24 al 31 ottobre, per lettrici e lettori che leggono (anche) in ebook in sconto horror, thriller…

Ebook e digitale
Redazione Il Libraio

Il ministro Alessandro Giuli incontra l'editoria italiana: "Rinnovare il Bonus Cultura e le altre misure"

Sostenere la domanda di lettura, a partire dal "Bonus Valore", e avviare una nuova politica di incen…

Ebook e digitale

Lista di libri

Tutte le nostre proposte