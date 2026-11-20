L’imposizione agli editori di fornire libri di testo per gli studenti di scuola e università in versione digitale stampabile al 50% del prezzo di copertina dell’equivalente versione cartacea continua a far discutere, e a dividere la maggioranza di Governo. Che al Senato si spacca: passa infatti l’emendamento di Fratelli d’Italia… Innocenzo Cipolletta (presidente dell’Associazione Italiana Editori) commenta: “Con questa norma è in gioco non soltanto il futuro dell’editoria educativa e accademica, ma la qualità degli strumenti con cui formiamo le nuove generazioni” – I particolari

L’imposizione agli editori di fornire libri di testo per gli studenti di scuola e università in versione digitale stampabile al 50% del prezzo di copertina dell’equivalente versione cartacea continua a far discutere, e a dividere la maggioranza di Governo.

Se, come abbiamo raccontato, dopo le proteste delle case editrici, a inizio novembre, la disposizione, contenuta nel disegno di legge di Bilancio all’articolo 105, era stata stralciata, la misura è poi tornata d’attualità, con un emendamento di Fratelli d’Italia, che ha visto schierarsi all’opposizione Forza Italia.

Forza Italia vota contro (con l’opposizione), ma l’emendamento passa

Prima dello scontro di oggi nell’Aula del Senato, Forza Italia aveva già votato in commissione contro l’emendamento Bucalo-Fallucchi sugli ebook scolastici scontati al 50% proposto da FdI. Gli azzurri hanno infatti votato con il centrosinistra.

Poi, anche in Senato, la maggioranza si è spaccata: Forza Italia ha votato con l’opposizione contro l’emendamento di Fratelli d’Italia.

Alla fine l’aula del Senato ha approvavato con 84 sì, 76 no e 1 astenuto. Azione ha votato con il centrodestra e, come riferisce Repubblica.it, l’opposizione ha pagato l’assenza di una decina di senatori.

Cipolletta (AIE): “Lo studio e l’autentica possibilità di imparare avviene grazie ai libri di carta”

Il presidente dell’Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta, che sin dall’inizio aveva criticato la misura (“Si introduce, senza alcun confronto precedente, una misura che danneggia editori, librai, autori e che è costruita in totale spregio della categoria degli editori educativi e accademici e del diritto d’autore, della giusta remunerazione dovuta per il lavoro intellettuale di chi scrive, illustra, impagina, aggiorna ed edita tali testi e il cui valore e i costi di sviluppo – lo ribadiamo anche se dovrebbe essere chiaro – non è certamente solo quello della carta su cui sono stampati”), intervistato dal Corriere della Sera alla vigilia della giornata di votazioni in Senato ha chiarito che la misura “non funziona perché, in primo luogo, in un regime di libero mercato un’imposizione governativa che preveda l’obbligo di realizzare un prodotto a un prezzo predeterminato, solo e soltanto per un settore, sarebbe semplicemente scandaloso. In secondo luogo non funziona per le famiglie… Un libro digitale stampabile solo in parte porterebbe inevitabilmente a un cattivo apprendimento“.

E ancora: “Parliamo di un ottimo strumento di comodità ma, come è ormai chiaro a tutti in Europa, lo studio e l’autentica possibilità di imparare avviene grazie ai libri di carta. Proprio i Paesi europei del Nord che si erano affidati al cosiddetto ‘tutto digitale’ stanno invertendo la rotta tornando ai libri tradizionali: i risultati di comprensione dei testi sono stati disastrosi e allarmanti e così si è deciso di invertire la rotta, basta informarsi. Quindi si spingerebbe all’acquisto del ‘solo digitale’ sapendo che si impara poco e male”.

Il commento a caldo degli editori: “Una misura che non risolve il problema del costo dei libri”

Lo stesso Cipolletta, subito dopo il voto in Senato, commenta a caldo: “Una misura che non risolve il problema del costo dei libri per le famiglie e gli studenti, favorisce la diffusione della pirateria che il Governo sostiene di voler combattere, ma scarica sull’editoria educativa e accademica l’onere di una politica di sostegno che dovrebbe invece essere responsabilità pubblica. Una norma che interviene sul diritto d’autore, altera il valore economico dell’opera e mette a rischio la sostenibilità di un settore essenziale per la qualità della formazione nel nostro Paese. Siamo profondamente preoccupati e non ci arrendiamo: contrasteremo questa misura in ogni modo e in tutte le sedi”. “È una misura che rischia di produrre conseguenze gravissime per l’intera filiera – prosegue il presidente di AIE -. Il valore di un libro di testo non coincide con il costo della carta su cui è stampato: comprende il lavoro intellettuale di autori, illustratori, redattori e curatori, gli investimenti nella progettazione, nell’aggiornamento e nell’innovazione dei contenuti, oltre alla loro validazione e distribuzione. Imporre per legge che quel contenuto valga la metà solo perché fruito in formato digitale significa negare il valore del lavoro creativo ed editoriale che lo ha prodotto. Si crea inoltre un precedente estremamente grave, anche sotto il profilo della tutela della proprietà intellettuale e della violazione della libertà economica di impresa garantita dalla Costituzione, che dovrà essere attentamente valutato rispetto alla normativa nazionale ed europea”. E ancora: “Ancora più grave è il messaggio culturale che questa scelta rischia di trasmettere. La scuola e l’università hanno bisogno di libri di qualità e di contenuti affidabili, aggiornati e continuamente migliorati. Se si vuole davvero aiutare le famiglie e garantire a tutti l’accesso allo studio, occorre rafforzare gli strumenti pubblici di sostegno all’acquisto dei libri, non svalutare per legge il lavoro di chi quei libri li scrive, li realizza e li aggiorna. Con questa norma – conclude – è in gioco non soltanto il futuro dell’editoria educativa e accademica, ma la qualità degli strumenti con cui formiamo le nuove generazioni”.

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La presa di posizione dei librai: “Conseguenze purtroppo molto pesanti”

Anche l’Associazione Librai Italiani Confcommercio prende atto dell’approvazione parlamentare della norma che impone agli editori di rendere disponibili i libri di testo scolastici e universitari anche in versione digitale integralmente stampabile a un prezzo pari al 50% della corrispondente edizione cartacea: “Ogni esito di una votazione parlamentare va rispettato e non possiamo che prendere atto della scelta compiuta. Prendere atto, tuttavia, non significa condividerla, né ritenerla la soluzione giusta per studenti e famiglie, soprattutto alla luce delle conseguenze che produrrà sull’intera filiera del libro. Questa misura non risolve il problema del costo dei libri per le famiglie, ma trasferisce sulle imprese editoriali e sulla filiera una responsabilità che dovrebbe essere pubblica, con il rischio di favorire anche fenomeni di riproduzione e diffusione illegale dei contenuti. Da anni ALI Confcommercio propone che le spese per l’acquisto dei libri di testo siano detraibili fiscalmente, al pari delle spese mediche: istruzione e sanità sono due capisaldi degli impegni dello Stato verso i cittadini. A questo occorre affiancare un rafforzamento, e non una riduzione, del fondo per il diritto allo studio, soprattutto in una fase in cui la povertà e le difficoltà economiche delle famiglie sono cresciute. Le conseguenze sulle librerie e sulle imprese del nostro settore saranno purtroppo molto pesanti. Ma la nostra preoccupazione riguarda anche il futuro del libro di testo. Il libro non è un semplice supporto, ma uno strumento che seleziona, organizza e mette in relazione i saperi, costruendo percorsi coerenti di conoscenza. Il rischio è che venga progressivamente sostituito da un insieme di contenuti digitali frammentati e disomogenei, perdendo la sua funzione di trasmissione e diffusione del sapere”. Nella nota di ALI Confcommercio si legge ancora: “Non si tratta di difendere il passato o di contrastare l’innovazione tecnologica, ma di evitare che scelte assunte senza un’adeguata valutazione delle conseguenze compromettano la qualità dell’apprendimento. Le esperienze di altri Paesi, che hanno già adottato soluzioni analoghe, avrebbero dovuto suggerire maggiore cautela. ALI Confcommercio apprezza l’approvazione dell’ordine del giorno che impegna il Governo ad attivare un tavolo nazionale di confronto sugli impatti della norma. Ci auguriamo che non resti un impegno simbolico, ma si traduca rapidamente in un confronto concreto con tutte le componenti della filiera”.

“Alle libraie e ai librai italiani – dichiara il presidente di ALI Confcommercio, Paolo Ambrosini – garantisco tutto l’impegno dell’Associazione per affrontare i cambiamenti e le difficoltà che questa norma produrrà sulle nostre imprese. Non ci sottrarremo alle nostre responsabilità e lavoreremo per tutelare la categoria. Ma c’è una questione che riguarda tutti: quale idea di conoscenza e di formazione vogliamo consegnare alle nuove generazioni? L’innovazione non può essere considerata un valore in sé: il progresso si misura dalla capacità di migliorare la qualità dell’apprendimento, non semplicemente dalla sostituzione di uno strumento con un altro”.

Anche gli editori internazionali si schierano

Anche gli editori europei e internazionali esortano il governo italiano a riconsiderare il disegno di legge che prevede uno sconto obbligatorio del 50% sulle versioni digitali dei libri di testo destinati alle scuole e alle università.

Gvantsa Jobava, presidente dell’International Publishers Association (IPA), ha spiegato: “Questa nuova legge è un ulteriore esempio di come i governi pongano limiti alla libertà di edizione nel settore dell’editoria didattica. Come abbiamo evidenziato nel nostro nuovo Rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno, la libertà di edizione non viene soppressa solo dalla censura, ma anche dall’erosione delle condizioni economiche necessarie alla pubblicazione stessa“.

Phaedon Kidoniatis, presidente della Federazione degli editori europei (FEP), a sua volta ha sottolineato: “La richiesta del governo italiano di rendere disponibili versioni digitali dei libri di testo cartacei con uno sconto del 50%, con l’ulteriore condizione che sia consentito stampare il 15% di quel file digitale, equivale a una nuova eccezione alla legge sul diritto d’autore in contraddizione con il test a tre fasi (three-step test) che disciplina le eccezioni. La legislazione dell’UE richiede che le eccezioni non entrino in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera, cosa che in questa circostanza avverrà sicuramente. La FEP spera che prevalga il buon senso e che il disegno di legge venga ritirato”.

Christoph Pienkoss, presidente dell’Educational Publishers Forum dell’IPA, ha dichiarato a sua volta: “La proposta che il governo italiano sta portando avanti è controproducente e costituirà un passo indietro per l’istruzione scolastica italiana. I vantaggi degli strumenti didattici digitali e delle risorse di apprendimento sono ampiamente riconosciuti. Allo stesso tempo, le scuole, gli insegnanti e le politiche educative all’avanguardia riconoscono che una combinazione di materiale cartaceo e strumenti digitali adeguati, forniti dagli editori didattici, rappresenta il modo migliore per far acquisire agli studenti le competenze di base (lettura, scrittura, calcolo). Le politiche del ‘tutto digitale’ sono diventate obsolete anni fa. Il sistema educativo fa affidamento sulle risorse didattiche aggiornate fornite dagli editori. L’intervento politico del governo italiano indebolirà la capacità e gli incentivi degli editori scolastici a innovare e a offrire risorse di alta qualità per insegnanti e studenti in futuro. La politica educativa italiana sta frenando il progresso dell’istruzione degli studenti in Italia senza una valida ragione”.

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