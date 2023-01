Uppa, l’app dedicata ai genitori e alla crescita dei bambini

Uppa, rivista, progetto digitale e casa editrice (che propone anche libri) dedicata ai temi della genitorialità e dell’infanzia, ha realizzato la sua app per iOs e Android.

La rivista bimestrale, Uppa Magazine, conta infatti circa 25mila famiglie abbonate e contiene articoli scritti da professionisti (pediatri, pedagogisti, psicologi) dedicati alla crescita dei più piccoli. Ora, grazie alla community di genitori che seguono la rivista, Uppa ha proposto anche l’app, che in breve tempo è arrivata a occupare i primi posti nella sezione Salute e benessere nell’App Store di Apple.

Ma cosa si può fare con questo nuovo strumento? L’app contiene le Guide Uppa, fascicoli monografici sui principali temi di interesse per i genitori come svezzamento, gravidanza, allattamento, capricci e così via. Inoltre, per gli utenti abbonati, con l’applicazione per smartphone è possibile accedere all’archivio dei contenuti della rivista pubblicati negli ultimi due anni.

Una selezione di questi articoli è disponibile anche in formato audio, come se fossero dei brevi podcast tematici. L’app è stata disegnata dalla UX Designer Gaia Zuccaro, e gli articoli sono illustrati con le tavole provenienti dalla rivista a firma di Nico189, Francesca Rizzato, Daniele Simonelli, Lucia Biancalana, Giulia Zoavo, Philip Giordano, Marco Goran Romano e tantissimi altri.