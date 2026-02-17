Dopo il primo gruppo di 16 libri annunciato la settimana scorsa, tocca al secondo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2026 – I particolari
Dopo il primo gruppo di 16 libri annunciato la settimana scorsa, tocca al secondo gruppo di altri 16 titoli proposti dagli Amici della domenica all’ottantesima edizione del Premio Strega. Anche in questo caso, trovano conferma molte delle nostre anticipazioni.
1. Giovanna Albi, Il castello di carte, Di Felice Edizioni, proposto da Francesca Pansa.
2. Ilaria Camilletti, Ilaria nella giungla, Accento, proposto da Fabio Geda.
3. Gaja Cenciarelli, Il rivoluzionario e la maestra, Marsilio, proposto da Serena Dandini.
4. Baldissera Di Mauro, Ugo, Elliot, proposto da Filippo La Porta.
5. Nicola Gardini, Daddy, Mondadori, proposto da Renata Colorni.
6. Tommaso Giagni, La fabbrica e i ciliegi, Ponte alle Grazie, proposto da Gioacchino De Chirico.
7. Elisabetta Liguori, Il figlio ostinato, Piemme, proposto da Francesco Caringella.
8. Giulia Lombezzi, L’estate che ho ucciso mio nonno, Bollati Boringhieri, proposto da Alessandra Tedesco.
9. Roberto Maggiani, Un uomo in Argentina, Il ramo e la foglia edizioni, proposto da Franco Buffoni.
10. Matteo Nucci, Platone. Una storia d’amore, Feltrinelli, proposto da Giancarlo De Cataldo.
11. Elena Rui, Vedove di Camus, L’Orma, proposto da Lisa Ginzburg.
12. Vanni Santoni, Il detective sonnambulo, Mondadori, proposto da Marco Cassini.
13. Lucia Tancredi, Ersilia e le altre, Ponte alle Grazie, proposto da Loredana Lipperini.
14. Federico Tavola, La grammatica di frontiera, Solferino, proposto da Maria Rosa Cutrufelli.
15. Marcello F. Turno, A Love Supreme, Alpes Italia, proposto da Laura Massacra.
16. Marco Vichi, Occhi di bambina, Guanda, proposto da Laura Bosio.
Ricordiamo che il termine ultimo per l’invio delle proposte è lunedì 2 marzo.
