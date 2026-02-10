Premio Strega 2026, in gara Michele Mari. Ecco i primi 16 libri proposti

Ermanno Cavazzoni, Michele Mari e Nadeesha Uyangoda saranno tra i protagonisti al Premio Strega 2026 – Ecco i primi 16 libri proposti dagli Amici della Domenica

Come anticipato da ilLibraio.it (qui i retroscena che abbiamo raccolto), Ermanno Cavazzoni, Michele Mari (tra i favoriti per la vittoria) e Nadeesha Uyangoda saranno tra i protagonisti al Premio Strega 2026, la cui finale quest’anno non si terrà al Ninfeo di Villa Giulia ma, sempre a Roma, sulla piazza del Campidoglio.

L’ottantesima edizione del premio letterario italiano più ambito e discusso è infatti entrata nel vivo con la comunicazione del primo gruppo di titoli proposti dagli Amici della domenica. Ecco i primi libri proposti dai giurati:

1. Graziella Bonansea, Tu che non parli, Vanda Edizioni, proposto da Paolo Ferruzzi.

2. Ermanno Cavazzoni, Storia di un’amicizia, Quodlibet, proposto da Massimo Raffaeli.

3. Cosimo Damiano Damato, Nessuna grazia. Gramsci e Pertini, una storia di prigionia e resistenza, Rai Libri, proposto da Raffaele Nigro.

4. Vito di Battista, Dove cadono le comete, Feltrinelli, proposto da Maria Ida Gaeta.

5. Mara Fortuna, La Canaria, Les Flâneurs Edizioni, proposto da Antonella Cilento.

6. Massimo Gezzi, Adriatica, Gramma Feltrinelli, proposto da Laura Pugno.

7. Roberto Ippolito, Wilde come se, SEM, proposto da Elisabetta Mondello.

8. Orazio Labbate, Chianafera, NN Editore, proposto da Alberto Casadei.

9. Fabio Macaluso, Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolare, Marsilio, proposto da Daniele Rielli.

10. Michele Mari, I convitati di pietra, Einaudi, proposto da Vittorio Lingiardi.

11. Sebastiano Martini, Il frastuono del mondo, Voland, proposto da Dario Buzzolan.

12. Lorenzo Pavolini, Mille, Marsilio, proposto da Giorgio van Straten.

13. Pucci Romano, La soluzione, Love Edizioni, proposto da Riccardo Cavallero.

14. Irene Salvatori, Non ancora 101, Marcos y Marcos, proposto da Daniele Mencarelli.

15. Nadeesha Uyangoda, Acqua sporca, Einaudi, proposto da Gaia Manzini.

16. Piera Ventre, Stella randagia, NN Editore, proposto da Romana Petri.

Ricordiamo che il termine ultimo per l’invio delle proposte al Premio Strega (promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento) è lunedì 2 marzo (il prossimo gruppo sarà reso noto martedì 17 febbraio).