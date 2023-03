Un logo d’autore per i 20 anni della casa editrice L’Ippocampo

Specializzata in libri illustrati per bambini e ragazzi, e nota per la cura rivolta all’estetica e alla veste grafica dei suoi volumi, la casa editrice L’ippocampo festeggia il ventesimo anno di età (anche) con un nuovo logo, realizzato dall’artista giapponese Yuko Higuchi

Come abbiamo anticipato parlando recentemente dei “piccoli atlanti edonisti”, per la casa editrice L’ippocampo il 2023 segna un traguardo importante e felice: il ventesimo anno di età.

Fondata nel 2003 da Patrick e Giuliana Le Noël, il marchio è protagonista nel settore dei libri illustrati per adulti e ragazzi, e si distingue, tra l’altro, per la cura rivolta all’estetica e alla veste grafica dei suoi volumi.

Tutto ha inizio con un pranzo di famiglia in riva al mare, a Genova, durante il quale si decide il nome, L’ippocampo, e il logo con cui iniziare questo viaggio editoriale.

La prima specialità della casa editrice sono i libri fotografici e di viaggio, e l’esordio si rivela subito un successo: Offerte – 365 pensieri di maestri buddhisti di Danielle e Oliver Föllmi.

La linea editoriale si apre nel tempo alle scienze, alla storia, alla mitologia e ad altri ambiti.

Spazio anche ai libri per bambini e ragazzi, con la pubblicazione, tra gli altri, de Il libro delle terre immaginate di Guillaume Duprat, premiato prima da Andersen e poi alla Bologna Children’s Book Fair, mentre il piccolo yeti Murdo viene scelto dai giovanissimi come vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021.

Tra i progetti della casa editrice, la collana delle Sfilate, pubblicata in accordo con grandi maison di moda…

E ancora, in catalogo la collezione di classici “riccamente illustrati” creata dallo studio MinaLima, o i libri illustrati di Benjamin Lacombe, che offrono al lettore un’esperienza immersiva. La stessa esperienza che negli ultimi anni è stata messa in scena dalla casa editrice nelle installazioni degli stand durante le fiere editoriali nazionali, o nelle mostre multisensoriali come Botteghe di Tokyo e Fantasmi e Spiriti del Giappone, realizzate a Milano in collaborazione con Tenoha.

Per l’anniversario arriva anche un nuovo logo. Per realizzarlo, la casa editrice si è affidata all’artista giapponese Yuko Higuchi, nota per le sue collaborazioni con Gucci, Uniqlo e altri brand. Il risultato è un’opera nella quale un cavalluccio marino scambia un tenero sguardo con Gustave, icona di Higuchi. L’illustrazione è stata riprodotta su un ex-libris rimovibile apposto su tutte le novità e su una selezione di titoli “cult” della casa editrice.