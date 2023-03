Per i 20 anni L’ippocampo torna alle sue origini, di casa editrice di volumi di viaggio: ecco i “piccoli atlanti edonisti”

La casa editrice L’ippocampo compie vent’anni e per l’occasione torna alle sue origini, di casa editrice di volumi di viaggio, proponendo “una collana di volumi preziosi dedicati a chi fa del perdere la rotta il suo motto di vita”.

“I piccoli atlanti edonisti” sono volumi fotografici, “eleganti e al tempo stesso minimal e moderni”, pensati per chi sta organizzando un viaggio o ha voglia di riportare alla mente i dolci ricordi di una meta appena visitata.

I primi tre volumi sono dedicati a Islanda, Norvegia e Berlino.

Si parte con Islanda. Piccolo atlante edonista di Bertrand Jouanne, perché partire per l’Islanda è un po’ come andare sulla luna, tra paesaggi punteggiati da fumarole, geyser, ghiacciai, vulcani, spettacolari cascate, pozze di fango ribollente, colorazioni sgargianti uniche al mondo… Un’isola che affascina chiunque sia in cerca di un’altra dimensione.



Spazio poi a Norvegia. Piccolo atlante edonista di Brice Portolano, per scoprire l’incanto di questa terra nordica, con i suoi fiordi, la fauna selvatica e i glaciali paesaggi che si estendono a perdita d’occhio.

Dalla Norvegia alla Germania, per Berlino. Piccolo atlante edonista di Elodie Benchereau: nella capitale tedesca per scoprire gemme architettoniche moderniste, brutaliste e postindustriali, la leggendaria Casa della radio a Berlino Est, una sala da ballo dell’età del jazz, cibi di strada dai kebab ai currywurst, arte contemporanea fra gallerie e scenari urbani, laghi balneabili a portata di metropolitana… Berlino, con i suoi monumenti storici, le gallerie d’arte, l’architettura d’avanguardia, gli ampi spazi verdi, le mode alternative e i suoi famosi club.

Il quarto volume, Tokyo. Piccolo atlante edonista di Johann Fleuri è invece in uscita il 14 aprile: Yanaka Ginza, la via dei gatti, le prelibatezze al bancone di un tachinomi, la valle di Todoroki nel quartiere di Setagaya, il santuario Nezu e il tempio Meiji Jingū, i ciliegi in fiore lungo il canale di Nakameguro, un bagno salutare in un popolare sentō… Questa è Tokyo, un’enorme e frenetica megalopoli in cui però è facile abitare: una città inaspettata, quella dei suoi residenti, con i loro ristoranti preferiti dove servono i migliori ramen e i posti magici dove passeggiare, lontano dalla confusione e dal turismo di massa.