Da Twilight a Stoner: i 30 anni di Fazi Editore

“30 anni di storia, passione e letteratura, orgogliosamente indipendenti“. Nel 2025, Fazi Editore celebra 30 anni di attività. Fondata a Roma da Elido Fazi, economista, la casa editrice ha saputo spaziare dalla narrativa italiana e internazionale alla saggistica e alla poesia, fino alla letteratura classica e contemporanea, “distinguendosi sempre per l’eclettismo e la pluralità delle proposte e per la capacità di intercettare nuove tendenze”, si legge nella nota del marchio.

Oggi Fazi pubblica 60 titoli l’anno, configurandosi come casa editrice di medie dimensioni. Dal 1995, anno di pubblicazione dei primi titoli, a oggi, Fazi ha portato in Italia autori come Gore Vidal, Hilary Mantel, Elizabeth Strout, Colm Tóibín, Paul Beatty, riproponendo anche classici moderni come John Keats, Thomas Hardy, Charlotte Brontë, Wilkie Collins e autrici come Angela Carter, Elizabeth von Arnim, Ivy Compton-Burnett e Rebecca West.

Tra le tappe da ricordare, la pubblicazione del fenomeno Twilight nel 2006, la riscoperta di John Fante e John Williams, quest’ultimo divenuto con Stoner un caso internazionale dopo il successo italiano, e la fortunata saga dei Cazalet di Elizabeth Jane Howard.

Quanto alla narrativa italiana, da Fazi sono passati autrici e autori come Carmine Abate, Christian Frascella, Antonio Manzini, Melissa Panarello, Cesarina Vighy e Boris Pahor.

Il trentennale sarà celebrato con una serie di iniziative speciali in libreria (in corso una campagna, con le illustrazioni di Andrea Ucini, che prevede in omaggio una tote bag con l’acquisto di due libri).

A dieci anni dalla pubblicazione italiana, inoltre, prevista l’edizione speciale di Anima di Wajdi Mouawad, e quella di Twilight di Stephenie Meyer, in questo caso vent’anni dopo.

