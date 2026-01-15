“Altro l’anima cerca”: il romanzo autobiografico di Sandro Ferri, tra sogno e realtà

“Avrei cercato di capire il segreto della libertà, quanto bisogna osare per ottenerla, il costo da pagare. Un bizzarro psichiatra-ipnotista, ai limiti del ciarlatano, mi aveva impartito alcune lezioni di tecnica onironautica (così si chiamava quella strana pratica), che gli avevo pagato profumatamente. Mia moglie Sandra aveva tentato invano di dissuadermi. Ma stavo male in quel periodo, male di capoccia, e aveva deciso di lasciarmi fare…”.

Dopo I ferri dell’editore e L’editore presuntuoso, Sandro Ferri, che ha fondato le edizioni e/o assieme alla moglie Sandra Ozzola, firma il suo primo “romanzo”, Altro l’anima cerca. Un libro decisamente autobiografico, in cui, però, i “tempi s’intrecciano” e, soprattutto, “sogno e realtà si confondono“.

Una storia in cui generazioni successive della stessa famiglia esplorano “i territori rischiosi della libertà”, con risposte e percorsi esistenziali diversi, “ma con la comune consapevolezza che alto è il prezzo da pagare, ma che è solo questo ciò che l’anima cerca”.