Editoria: a Milano arriva la prima sede italiana aperta da un’agenzia letteraria internazionale

Andrew Nurnberg Associates International Ltd (ANAI) apre una filiale italiana, a Milano. E l’affida a Barbara Barbieri, che torna nella sua città natale dopo un decennio a Londra. E che a ilLibraio.it spiega: “L’idea è sempre stata quella di rappresentare il meglio della letteratura di tutti i paesi in cui lavoriamo..”

A pochi giorni dal via di The London Book Fair (dal 12 al 14 marzo), arriva una novità nell’ambito delle agenzie letterarie: Andrew Nurnberg Associates International Ltd (ANAI) apre infatti una filiale italiana, a Milano.

Andrew Nurnberg Associates International Milan, Srl (ANA Milano) viene affidata a Barbara Barbieri che, dopo un decennio a Londra, torna dunque nella sua città natale.

Barbieri, che oltremanica ha rappresentato gli autori di narrativa italiani più importanti dell’agenzia, a proposito di questo nuovo incarico spiega: “ANA Milano sarà la prima sede aperta da un’agenzia letteraria internazionale in Italia. Dopo la Brexit, per l’agenzia e per i nostri autori era importante rafforzare il legame con il continente. È stato un privilegio sviluppare la mia carriera da agente avendo Andrew come maestro. Sono entusiasta sia di portare a casa l’esperienza e l’etica del mestiere che ho imparato a Londra, sia di lavorare ancor più da vicino sul mercato italiano, pur mantenendo fortissimi legami con il panorama internazionale”.

In una nota, l’amministratore delegato dell’agenzia Doug Wallace si complimenta con Barbieri per il nuovo impegno e sottolinea: “Stiamo investendo in Italia, e più in generale in Europa, come abbiamo fatto recentemente in Asia con l’apertura degli uffici di Hanoi e Bangkok“.

Contattata da ilLibraio.it, Barbara Barbieri ricorda che Andrew Nurnberg, “da cui le nostre agenzie internazionali prendono il nome, ha fondato l’agenzia nel 1977 ed è uno dei personaggi più leggendari nel campo dei diritti letterari. Ha studiato in Russia ed è stato uno dei primi agenti a portare la grande letteratura russa in Occidente. Non a caso in agenzia rappresentiamo, per esempio, le estates di Bulgakov e di Vasilij Grossman”. Dopo l’ufficio in Russia, Nurnberg ha poi aperto la sede cinese, “diventata una delle agenzie letterarie più forti del Paese, oltre a uffici in tutta l’Europa dell’est, e in città come Taipei e Istanbul, fino alle recenti aperture in Thailandia, Vietnan e Ucraina, che al momento opera dal nostro ufficio di Varsavia, ma che si sposterà a Kiev appena sarà possibile…”.

Come chiariesce sempre Barbieri, “l’idea è sempre stata quella di rappresentare il meglio della letteratura di tutti i paesi in cui lavoriamo“. E così nel catalogo dell’agenzia “convivono ad esempio vincitori del Goncourt, del Booker, dell’Arabic Fiction prize fino al premio Strega dell’anno scorso, Ada D’Adamo, di cui abbiamo seguito i diritti esteri per Elliott”.

Quanto alla nuova sede italiana, la responsabile specifica che “Milano sarà il dodicesimo ufficio di Andrew Nurnberg Associates a essere inaugurato, e il primo a nascere ‘dall’interno’ della sede di Londra, dove ho lavorato per 12 anni. Oltre ad Ada, seguiamo i diritti esteri di Alessandro D’Avenia e i romanzi di Donato Carrisi, Davide Longo, Fabiano Massimi, Elena Varvello e Marco Franzoso, che ha appena co-firmato un libro con Gino Cecchettin“.

Allo stesso tempo, “ANA Milano continuerà a portare in Italia gli autori esteri dei nostri clienti inglesi e americani, che includono nomi del calibro di Don DeLillo, David Foster Wallace, Doris Lessing o Elizabeth Jane Howard, autrice della saga dei Cazalet, ma anche fenomeni della narrativa di genere come Martin Cruz Smith, Dennis Lehane, e personalità come Patti Smith e Matthew McConaughey, oltre alle ultime novità di saggistica, narrativa, varia e letteratura per ragazzi”.

Fotografia header: Barbara Barbieri Torriani (foto di Valeria Lenner)