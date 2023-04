Ad Annalena Benini la direzione del Salone del libro di Torino dal 2024

Dopo settimane di polemiche, anche politiche, e divisioni, arriva l’atteso annuncio, proprio alla vigilia della conferenza stampa per presentare il programma dell’edizione 2023 (l’ultima diretta da Nicola Lagioia): Annalena Benini sarà la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026.

Nata a Farrara nel 1975, la giornalista del Foglio (dirige la rivista mensile Review del quotidiano) e scrittrice (per Einaudi ha curato l’antologia I racconti delle donne) vive a Roma. Scrive di “cultura, persone e storie” e per Rai3 Benini ha scritto e condotto Romanzo italiano.

“Sono molto felice di questo incarico – commenta Benini –, per me il Salone del libro di Torino è da sempre un posto importantissimo in cui andare ogni anno, a cui pensare ogni anno da lettrice e da persona che scrive: è il posto dei libri, dei lettori, degli scrittori, degli editori e della cultura che si muove. Ho imparato nel tempo a capire che il Salone è tutto questo, ma è anche molto di più. Mi sento anche molto fortunata perché posso continuare a osservare il lavoro bellissimo, importante, che hanno fatto Nicola Lagioia e tutta la squadra. Riparto da qui e per me è davvero un grande e inaspettato onore. Sono grata a questa città che mi ha sempre accolto e dato l’opportunità di fare cose belle e sono consapevole della responsabilità che ho appena accettato: farò il massimo”.