Un cottage tutto per sé: Bernardine Evaristo offre uno spazio ad autrici e autori in difficoltà

Bernardine Evaristo, vincitrice del Booker Prize (con “Ragazza, donna, altro”), ha deciso di offrire ad autori e autrici in difficoltà l’opportunità di soggiornare nel suo cottage nel Kent: un “rifugio” per dedicarsi alla scrittura. L’iniziativa, sostenuta dalla Royal Society of Literature, nasce dall’esperienza della stessa scrittrice: “Per molti anni non ho avuto una casa mia, e ho condotto uno stile di vita itinerante…”

La vincitrice del Booker Prize 2019 e presidente della Royal Society of Literature (RSL), Bernardine Evaristo ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente il suo cottage nel Kent a scrittori e scrittrici in difficoltà.

Il progetto (A place for writing) nasce dall’esperienza dell’autrice di Ragazza, donna, altro (Sur, traduzione di Martina Testa) che, come riporta il Guardian, per diverso tempo non ha posseduto una casa di proprietà: “Per molti anni non ho avuto un’abitazione mia, ho condotto uno stile di vita itinerante e non guadagnavo molto da ciò che scrivevo“.

L’iniziativa prevede che dieci persone all’anno (ognuna per un massimo di un mese) risiedano nel cottage – definito “molto tranquillo” – che per l’occasione è stato adattato e trasformato in un vero e proprio “rifugio per scrittrici e scrittori” (per usare le parole della scrittrice inglese).

Evaristo e la RSL (di cui è presidente dal 2022) hanno evidenziato che i dieci premi sono riservati ad autrici e autori “attivi professionalmente”, sottolineando, però, come il guadagno medio di scrittori e scrittrici sia basso, pari a circa 7mila sterline all’anno nel 2022 (stando la ricerca dell’Authors’ Licensing and Collecting Society), mentre nel 2006 la media era di circa 12mila sterline.

L’iniziativa, parte dei premi Scriptorium della RSL, prenderà avvio dalla primavera 2025.

Fotografia header: Bernardine Evaristo foto di (c) Jennie Scott