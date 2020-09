Stand virtuali e incontri fisici per “Book Pride Link”, con la collaborazione tra editori e librerie

In tempi di pandemia “Book Pride”, la fiera dell’editoria promossa da Adei e diretta da Giorgio Vasta, torna in una veste nuova: “Book Pride Link”, in un’ottica di collaborazione tra librerie ed editori indipendenti. L’appuntamento (online e non solo) da lunedì 12 ottobre a domenica 1° novembre – I particolari

In tempi di pandemia Book Pride, la fiera dell’editoria promossa da Adei e diretta da Giorgio Vasta, torna in una veste nuova: Book Pride Link, che si terrà da lunedì 12 ottobre a domenica 1° novembre. Il tema scelto per questa edizione è Leggere i Venti, con un programma che avrà il suo epicentro nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 ottobre.

Il progetto, come si spiega nella presentazione, nasce in un’ottica di collaborazione tra librerie ed editori indipendenti: un modello che vede da una parte oltre 70 editori che, attraverso una piattaforma digitale e interattiva, espongono libri, diffondono contenuti e parlano ai lettori, dall’altra oltre 100 librerie, presidio fisico della fiera sull’intero territorio nazionale, con uno speciale catalogo Book Pride.

Book Pride Link “si propone come il tentativo di ripristinare, dopo il confinamento degli scorsi mesi, legami non solo virtuali per creare nuovi nodi che mantengano viva e fertile la connessione tra librerie indipendenti, editori indipendenti e lettori, costruita negli anni attraverso le cinque edizioni della fiera”. Come? Dal 22 al 25 ottobre ogni editore allestirà all’interno della piattaforma un proprio stand virtuale in cui il lettore potrà scoprire le ultime novità e il catalogo, approfondire contenuti inediti, interagire con le redazioni e con gli autori. Gli stand saranno dotati di una sala virtuale in cui proporre presentazioni ed eventi pensati appositamente per la manifestazione intorno al tema Leggere i Venti.

Gli incontri – appuntamenti in diretta streaming, ma anche contributi video realizzati ad hoc – saranno trasmessi sulla piattaforma. Nelle stesse date si svolgeranno anche eventi in presenza grazie alla collaborazione tra gli espositori e i librai aderenti alla manifestazione, che li ospiteranno all’interno dei loro spazi, nelle diverse regioni italiane.

“Per raccontare la forma di questo Book Pride abbiamo scelto il termine Link. Nell’accezione ormai tradizionale – che rimanda alla connessione digitale – ma soprattutto nel suo significato originario di legame. Un legame, tra editori indipendenti e librai indipendenti, tra scrittori e lettori, a cui Book Pride intende dare forma e consistenza”, dichiara Giorgio Vasta, direttore editoriale della manifestazione. “Legami che già esistono e che vanno rinsaldati, legami che ancora non ci sono e che devono essere generati e curati. Legami che sono fili, funi, ciò che serve a fabbricare nodi che a loro volta contribuiscono a creare un reticolo, o meglio ancora una trama: quella del pensiero di chi i libri li scrive e li pubblica, la trama del desiderio di chi i libri li veicola e di chi li legge”.

“In un anno in cui il mondo dell’editoria si è visto costretto a rinunce e limitazioni, Book Pride ha sviluppato un’idea che coniuga l’offerta culturale indipendente con la dimensione digitale, intesa non come mal tollerato ripiego ma come ambiente che aggiunge e potenzia la dimensione fisica cui siamo abituati: una piattaforma dove i lettori potranno incontrarsi di nuovo, dialogare con autori ed editori e realizzare acquisti in tutta sicurezza, sostenendo una libreria indipendente scelta in base al criterio della prossimità – afferma Isabella Ferretti, direttore generale della fiera. Le librerie, distribuite sul territorio nazionale, saranno teatro di reading, presentazioni, talk e tanti altri eventi per tutte le tipologie di lettori. Grazie a una collaborazione innovativa tra librerie ed editori indipendenti, Book Pride Link sarà una grande campagna di promozione della lettura che si connette al nostro passato ma guarda già al futuro».

Book Pride si è alleata con una nuova realtà: Bookdealer, la piattaforma di ecommerce per le librerie indipendenti di tutta Italia. I lettori che non hanno la possibilità di recarsi in libreria potranno ricevere i propri acquisti a domicilio, acquisti effettuati sempre nelle librerie indipendenti.