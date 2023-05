“Calvino qui e altrove”: la mostra a Milano

Lunedì 15 maggio, a Milano, al Laboratorio Formentini per l’editoria si inaugura una mostra in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, per ripercorre la diffusione internazionale delle opere dell’autore – I particolari

Lunedì 15 maggio, a Milano, presso il Laboratorio Formentini per l’editoria, si inaugura la mostra Calvino qui e altrove. Un percorso attraverso documenti e volumi conservati in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

La mostra nasce in occasione del centenario dalla nascita di Italo Calvino, e ripercorre la diffusione internazionale delle opere dell’autore.

Al Laboratorio è stato allestito un itinerario, attraverso le dinamiche editoriali, per ricostruire la storia di classici della letteratura mondiale; un itinerario attraverso i materiali d’archivio e le copertine.

Esposti, tra gli altri, i materiali originali provenienti dal fondo Agenzia Letteraria Internazionale-Erich Linder -, parte del patrimonio di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori dal 1999.

Il carteggio, che l’autore scambia con il suo agente letterario Erich Linder tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’80, è accompagnato dai volumi delle opere di Calvino in edizione straniera, offre uno spaccato eccezionale sul mondo dell’editoria culturale del Novecento, permettendo di osservare in diretta le dinamiche che legano autori, agenti letterari e editori.

Infine, pannelli saranno dedicati a una selezione di copertine italiane e straniere provenienti dal fondo librario del Laboratorio Calvino, che raccontano per immagini la fortuna internazionale dell’autore.

La mostra è realizzata da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori in collaborazione con Laboratorio Calvino, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Italo Calvino.

In occasione dell’apertura della mostra, lunedì 15 maggio, alle ore 18:30, presso il Laboratorio Formentini per l’editoria, si terrà l’incontro Semplice, giocosa e flessibile: una nuova veste grafica per Calvino, con Cecilia Flegenheimer, Elisabetta Risari e Jack Smyth. Un dialogo che ripercorreràa ritroso la vicenda del nuovo publishing delle opere di Italo Calvino negli Oscar Mondadori attraverso la genesi del sistema visivo realizzato dal graphic designer Jack Smyth. L’incontro è realizzato da FAAM e Mimaster Illustrazione, in collaborazione con Arnoldo Mondadori Editore.