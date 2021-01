Dalla Spagna alla Cina: i libri più venduti in giro per il mondo

Dicembre è notoriamente un mese con poche novità e molti rientri in classifica, e anche in quest’anno così particolare la tradizione è stata rispettata.

Sebbene poco numerosi, i nuovi titoli spiccano per la varietà di generi e di argomenti trattati.

Matrimonio forzato, stupro coniugale, consenso e poligamia: sono questi i temi dolorosi affrontati in Les impatientes (2° in Francia) – vincitore del “Prix Goncourt des Lycéens” – dalla scrittrice camerunense Djaïli Amadou Amal, che ha vissuto in prima persona tutto ciò che rende difficile la vita delle donne nel Sahel. Nel suo romanzo ribelle e combattivo ripercorre il destino della giovane Ramla, strappata dal suo amore e fatta sposare con il marito di Safira, e della sorella Hindu, costretta a sposare il cugino. “Pazienza!” è l’unico consiglio che le donne ricevono da chi le circonda, perché “alla fine della pazienza, c’è il paradiso”, come dice un proverbio fulani. Ma il paradiso a volte può trasformarsi in un inferno.

Vincitore del “Prix Renaudot”, Histoire du fils (6°) di Marie-Hélène Lafon sonda il cuore di una famiglia, la sua felicità ordinaria e i suoi abissi più nascosti e profondi. Al centro della storia – che si sviluppa nella Francia rurale dal 1908 al 2008 seguendo le vicende di quattro generazioni – c’è André, un uomo che non conosce l’identità di suo padre e che viene cresciuto dagli zii.

Alle sind so ernst geworden (4° in Germania) raccoglie le conversazioni – a volte futili, a volte serie – del noto scrittore svizzero Martin Suter (Creature luminose, Il talento del cuoco, Sellerio) e di Benjamin von Stuckrad-Barre, protagonista della scena letteraria pop tedesca.

Mark Benecke è un famoso biologo forense, che vanta nel suo vasto curriculum una formazione in medicina legale nientemeno che all’Accademia dell’FBI. È noto al grande pubblico per la partecipazione a vari programmi televisivi e radiofonici di divulgazione scientifica (il suo podcast Der Benecke è un vero e proprio cult). È anche un grande amante degli animali, e a loro è dedicato Kat Menschiks und des Diplom-Biologen Doctor Rerum Medicinalium Mark Beneckes Illustrirtes Thierleben (7°), una selezione eccentrica, spiritosa e incantevole di animali strani e sorprendenti, illustrata da Kat Menschik.

Because of You (8° nel Regno Unito) di Dawn French (La meraviglia delle piccole cose, Fanucci) affronta il legame madre-figlia attraverso la storia di due donne che, nella stessa notte, danno alla luce due bambine. Una delle due, però, nasce morta, e sua madre, mentre sta per uscire sola dall’ospedale, vedendo i genitori dell’altra bimba che dormono, ruba la piccola e la porta a casa facendo credere che sia sua. Ma col passare degli anni si rende conto dello sbaglio che ha fatto e del dolore che ha causato, e cresce in lei il bisogno di ripararlo.

Attivista e instapoet, Bebi Fernández è uno dei fenomeni letterari del momento sui social media spagnoli grazie al modo diretto con cui parla di rabbia, diritti sociali, femminismo e violenza. Reina (8°) è il sequel del suo primo romanzo Memorias de una salvaje, in cui la protagonista sarà costretta a camminare sulla linea sottile tra vendetta e giustizia per scoprire chi è.

Trabocca di femminismo anche Coñodramas (10°), il nuovo fumetto di Moderna de Pueblo, al secolo Raquel Córcoles (Soy de Pueblo, Hop!).

La svedese Tove Alsterdal (Quella gelida notte a Stoccolma, Newton Compton Editori; Il tunnel dei morti, SEM) è tra i principali autori di thriller del suo paese. Rotvälta (4°) è il primo episodio di una nuova serie ambientata a Ådalen, nella foresta settentrionale, ed è stato nominato miglior romanzo poliziesco svedese del 2020. Protagonista è l’investigatrice Eira Sjödin, incaricata di indagare sull’omicidio di un uomo anziano, padre del ragazzo che ha popolato i suoi incubi quand’era una ragazzina.

Jia Pingwa (Lanterna e il distretto dei ciliegi, Il vecchio, Elliot) è uno degli autori cinesi più famosi di romanzi, racconti, poesie e saggistica. Zàn zuò (6°) è ambientato nella città di Xi’an e racconta la storia di un gruppo di donne che lottano individualmente appoggiandosi spiritualmente l’una all’altra. Sono misteriose e belle, profondamente affascinanti e imprevedibili quando sono insieme.

Wǎnshú de rén (8°) del premio Nobel per la letteratura Mo Yan (Le canzoni dell’aglio, I quarantuno colpi, I tredici passi, Einaudi) è una raccolta di dodici novelle che raccontano storie realistiche o assurde ambientate nei villaggi della Cina dal secolo scorso a oggi.

V.E. Schwab alias Victoria Schwab è un’autrice americana nota per i suoi romanzi fantasy per adulti (Magic, Legend, Evil, Dark, Newton Compton Editori) e per ragazzi e giovani adulti (Questo canto selvaggio, Questo oscuro duetto, Giunti Editore). The Invisible Life of Addie LaRue (2° negli Stati Uniti, tr. it. La vita invisibile di Addie LaRue, Mondadori) inizia in Francia nel 1714 quando, in un momento di disperazione, una giovane donna fa un patto faustiano per vivere per sempre, condannandosi a essere dimenticata da tutti quelli che incontra. Finché, dopo tre secoli, in una piccola libreria, troverà qualcuno che ricorda il suo nome.

The Mystery of Mrs. Christie (7°, tr. it. Il mistero di Agatha Christie, di prossima pubblicazione per Piemme) di Marie Benedict (La donna di Einstein, La diva geniale, Piemme) porta i lettori nel mondo della nota scrittrice britannica, immaginando perché una donna così brillante si sia trovata al centro di misteri storici così oscuri come quello della sua scomparsa per undici giorni nel dicembre del 1926.

Nella saggistica, Papa Francesco entra nella classifica francese con Un temps pour changer (10°, tit orig. Ritorniamo a sognare, Piemme), mentre in Cina fanno il loro ingresso due nuovi titoli dedicati a Xi Jinping – Xíjìnpíng fúpín gùshì e Xíjìnpíng yǔ dàxuéshēng péngyǒumen – portando a sette i libri nella top 10 riguardanti il segretario generale del Partito Comunista.

Nel Regno Unito Kay Featherstone e Kate Allinson, autrici del blog di cucina Pinch of Nom, spopolano con i loro libri di ricette: Pinch of Nom Quick & Easy (1°), Pinch of Nom Everyday Light (5°), Pinch of Nom (6°) e Pinch of Nom Food Planner (10°).

Sempre in tema di ricette, segnaliamo il curioso The Unofficial Disney Parks Cookbook (7° negli Stati Uniti) di Ashley Craft che insegna come preparare a casa gli snack e le prelibatezze venduti nei parchi Disney, dai classici Dole Whip e Mickey Pretzel al nuovo latte blu di Star Wars.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.