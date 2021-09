Un convegno sul futuro dei libri, a mezzo secolo dalla scomparsa di Arnoldo Mondadori

A cinquant’anni dalla scomparsa di Arnoldo Mondadori, giovedì 7 ottobre è in programma un convegno sull’editoria di oggi e di domani, con ospiti internazionali – I dettagli e i protagonisti

A cinquant’anni dalla scomparsa di Arnoldo Mondadori, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, in collaborazione con la casa editrice Mondadori, organizzano un convegno sull’editoria di oggi e di domani a partire proprio dalla figura dell’editore. Una giornata per riflettere sull’impresa editoriale contemporanea, analizzandone struttura e caratteristiche, e su quali cambiamenti e sfide dovrà affrontare in futuro.

All’evento parteciperanno – in presenza e attraverso contributi video – alcuni tra i principali protagonisti del panorama editoriale italiano e internazionale.

Al mattino, dopo il saluto dell’amministratore delegato di Mondadori Antonio Porro, interverranno Luca Formenton, Enrico Selva Coddè, Nùria Cabutí (CEO di Penguin Random House Grupo Editorial), Antonio Sellerio, Morgan Entrekin (Presidente di Grove Atlantic Inc.)

ed Eleonora Andreatta (Vice President Italian Language Originals, Netflix). Nella sessione pomeridiana sarà invece il momento di Achille Mauri, Carlo Feltrinelli, James Daunt (Barnes&Nobles e Waterstones), Stefano Mauri, Helena Gustafsson (Chief Content Strategy Officer, Storytel), Andrea Gentile e David Grossman. A moderare gli incontri ci sarà il giornalista e scrittore Mario Calabresi.

Il convegno si svolgerà giovedì 7 ottobre a partire dalle 10:30 e sarà visibile a tutti in diretta streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di Fondazione Mondadori, oltre che sulla pagina LinkedIn di Gruppo Mondadori (diviso in prima parte e seconda parte, alle 14:30).