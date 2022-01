Service editoriali, nasce Crudo Studio

Michele Vaccari è l’ideatore di Crudo Studio, un progetto che si pone come una novità nell’ambito dei service editoriali, non offre servizi di agenzia letteraria, e che punta su un approccio all’insegna della trasparenza – I dettagli

Editor, scrittore e docente di scrittura, Michele Vaccari è l’ideatore di Crudo Studio, un progetto che si pone come una novità nell’ambito dei service editoriali, e che punta su un approccio all’insegna della trasparenza.

Come si spiega sul sito, a Crudo (il cui staff è composto da editor) si leggono gratuitamente le prime trenta pagine di ogni manoscritto, e a quel punto viene elabora “un’anamnesi del testo e della sinossi”. Quando il testo è ritenuto conforme agli standard, si propone all’autrice o autore di turno un intervento personalizzato di lavoro. Il tutto in “tempi certi”; inoltre, viene premiata “la qualità dei testi migliori offrendo per 45 giorni una vetrina esclusiva dove gli inediti avranno garantita la possibilità di essere valutati dagli editori in partnership” (mentre vengono rifiutati i testi che non ritiene pronti per essere editati). Tra le case editrici coinvolte, troviamo Neo Edizioni, effequ, Tlon, Il Saggiatore, Marsilio, Ponte alle Grazie ed NN.

Va precisato che Crudo non offre servizi di agenzia letteraria, non rappresenta autori e non conduce trattative con le case editrici per la pubblicazione dei testi.

Tra i servizi offerti, il coaching, cioè “un percorso di accompagnamento alla stesura di un testo, qualunque sia il suo stato di avanzamento: dall’ipotesi di lavoro appena abbozzata, alla stesura per ora solo parziale, dalla scrittura che – per qualche motivo – si è incagliata, fino a manoscritto ormai concluso ma che non soddisfa l’autore”.