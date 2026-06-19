Ecco i libri in cinquina al Premio Strega Saggistica 2026

Dopo la sestina del riconoscimento principale, e l’annuncio della cinquina della sezione dedicata alla poesia, è tempo di conoscere i 5 libri finalisti al Premio Strega Saggistica 2026 (ricordiamo che a vincere la prima edizione, l’anno scorso, era stata Anna Foa con Il suicidio di Israele, Laterza).

Lo Strega Saggistica – promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk – Taormina International Book Festival, partner BPER Banca, in collaborazione con FUIS-Federazione Unitaria Italiana Scrittori e Gabinetto Vieusseux, media partner Rai, sponsor tecnici Feltrinelli Librerie e SYGLA – è stato infatti annunciato oggi.

La cinquina della seconda edizione del Premio

Il Comitato scientifico – composto da Carlo Felice Casula, Alfonso Celotto, Antonella Ferrara, Simonetta Fiori, Anna Foa, Paolo Giordano, Francesca Mannocchi, Melania G. Mazzucco, Matteo Motolese, Nico Pitrelli, Lucrezia Reichlin, Nino Rizzo Nervo e Giovanni Solimine (presidente) – ha selezionato i seguenti titoli:

1. Giuseppe Antonelli, Alfabit – L’italiano digitale dagli SMS all’IA, il Mulino.

2. Miguel Gotor, L’omicidio di Piersanti Mattarella – L’Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980, Einaudi.

3. Tonia Mastrobuoni, La peste – Indagine sulla destra in Germania, Feltrinelli.

4. Beatrice Mautino, Vertigine – Storie di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo, Mondadori.

5. Alessandro Vanoli, Oriente – Una storia, Laterza.

A Taobuk sono intervenuti Antonella Ferrara, presidente e direttrice artistica di Taobuk, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi direttore della Fondazione Bellonci e Lorena De Vita, Ufficio Sponsorships di BPER Banca.

A Luciano Floridi il Premio Strega Saggistica Internazionale

Durante l’incontro è stato reso noto il vincitore del Premio Strega Saggistica Internazionale, assegnato dal Comitato promotore. È Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea.

“Proponiamo al giudizio dei votanti e all’attenzione del pubblico dei lettori cinque saggi – rigorosi ma leggibili – che affrontano temi al centro del dibattito pubblico, riguardanti momenti importanti della storia e dell’attualità italiana ed europea, le relazioni tra Oriente e Occidente, il rapporto degli individui con la scienza e con le nuove tecnologie” ha dichiarato Giovanni Solimine.

“Per il 2026 abbiamo deciso di assegnare un riconoscimento speciale a Luciano Floridi, autore tra l’altro dei saggi La differenza fondamentale- Artificial Agency: una nuova filosofia dell’intelligenza artificiale (tradotto da Massimo Durante, Mondadori 2025) e Il nodo etico – Informazione e valori nella società digitale (sempre a cura di Massimo Durante, Raffaello Cortina Editore 2026), che propongono in edizione italiana i suoi recenti studi sull’AI e sull’etica dell’informazione. In queste, come in altre opere precedenti, il filosofo offre un contributo di eccezionale rilevanza a chi voglia davvero imparare a conoscere e usare con lucidità le nuove tecnologie digitali. I suoi lavori costituiscono un punto di svolta nella riflessione filosofica su un settore che rappresenta una sfida decisiva per il futuro della conoscenza”.

“Con la seconda edizione del Premio Strega Saggistica si consolida un percorso che ha trovato fin dall’inizio una forte ragione d’essere nella necessità di valorizzare il ruolo del pensiero critico all’interno del dibattito culturale contemporaneo. In un tempo segnato da trasformazioni profonde e da sfide sempre più complesse, la saggistica si conferma uno spazio privilegiato di analisi, interpretazione e confronto, capace di offrire strumenti indispensabili per comprendere la realtà e orientarsi nel cambiamento“, ha commentato Ferrara, per cui “la collaborazione con la Fondazione Bellonci nasce dalla condivisione di una medesima visione: promuovere le voci più autorevoli della riflessione contemporanea e favorire la circolazione delle idee come motore di crescita civile e culturale. In questo senso, il dialogo con il tema di Taobuk 2026, Fiducia, appare particolarmente fecondo: non come adesione a una certezza acquisita, ma come esercizio di responsabilità intellettuale, apertura all’ascolto e ricerca rigorosa di strumenti interpretativi capaci di orientare il nostro sguardo sul presente. In questa prospettiva, la presenza del Premio all’interno di Taobuk rinnova una sintonia fondata sulla convinzione che la cultura rappresenti uno dei luoghi privilegiati in cui la fiducia può essere costruita, condivisa e trasmessa”.

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Eva Giovannini, moderatrice dell’incontro con i cinque candidati, ha letto il messaggio di Giuseppe D’Avino, impossibilitato a partecipare all’evento: “Desidero ringraziare Antonella Ferrara per aver accolto anche quest’anno il Premio Strega Saggistica all’interno della prestigiosa rassegna di Taobuk. Un ringraziamento va inoltre al Comitato Scientifico per l’attento lavoro di selezione delle opere candidate, alla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci per l’impegno costante che dedica a tutte le sezioni del Premio Strega, e agli autori e agli editori che partecipano con entusiasmo e qualità a questa competizione”.

Spetterà ora al voto dei singoli componenti della Giuria – oltre cinquanta personalità di spicco dell’accademia, della ricerca scientifica e del giornalismo d’inchiesta e culturale, inclusi i componenti del Comitato scientifico – determinare tra le opere candidate quella che meglio rappresenta la produzione di più alta qualità della saggistica contemporanea.

I riconoscimenti saranno assegnati mercoledì 18 novembre al Teatro Palladium di Roma alla presenza delle autrici e degli autori candidati e di Luciano Floridi.

La cinquina incontrerà il pubblico dei lettori nel mese di giugno: venerdì 26 a Casarza Ligure, Festival letterario Umberto Fracchia, e sabato 27 a Forte dei Marmi, Fondazione Villa Bertelli. Gli appuntamenti proseguiranno poi con una serie di eventi ad Alberobello, Catanzaro, Foggia e Montichiari. L’autrice o l’autore del libro premiato sarà inoltre ospite a Firenze al Gabinetto Vieusseux.

Fotografia header: Le autrici e gli autori in cinquina al Premio Strega Saggistica 2026 credits: Ruscio/Costantino