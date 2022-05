In arrivo le prime sei uscite di Echi, la nuova collana Bompiani di filosofia. Si ripropongono testi contenuti nei volumi della collana Il Pensiero Occidentale, ma con una nuova veste grafica e un nuovo pubblico di riferimento. Il motto di Echi è infatti “La filosofia fatta breve”.

I destinatari sono soprattutto i giovani, per consentire ai ragazzi un approccio meno formale e più semplice con la filosofia.

I primi sei autori di Echi

I primi sei autori della collana sono Tommaso, Platone, Seneca, Agostino, Marco Aurelio e Porfirio, mentre in autunno arriveranno altri filosofi.

Il volume dedicato a Tomasso s’intitola Il primo bene deve essere dentro di noi e riprende dalla Summa theologiae le sue riflessioni sulla felicità. Quello di Platone Il senso della vita è la ricerca e si apre con l’Apologia di Socrate, prosegue con il Critone per terminare con il Fedone.

Il volume dedicato a Seneca ha come titolo Tutta la vita per imparare a vivere e comprende tre opere dell’autore latino: La tranquillità dell’animo, La brevità della vita e La vita felice. Secondo Agostino Lo sguardo dell’anima è la ragione, e così si chiama il volume che riporta i suoi Soliloqui e il trattato Sulla bugia. L’opera più famosa di Marco Aurelio, i Pensieri, si ritrova poi in Gli uomini sono nati gli uni per gli altri. Infine di Porfirio troviamo la riflessione sul Perché non mangiare gli animali, volume che riporta il manifesto del vegetarianismo Astinenza dagli animali.