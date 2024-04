Edicola Edizioni vince il Premio Nazionale per la Traduzione

Fondata nel 2015 e diretta da Paolo Primavera e Alice Rifelli, Edicola Edizioni è un progetto editoriale che – come abbiamo raccontato sul nostro sito, partendo dall’Abruzzo ha sempre guardato lontano. La sua attività si svolge a cavallo tra l’Italia e il Sud America, con un’attenzione particolare per il Cile, dove ha una seconda sede.

Edicola – come si spiega in una nota – “traduce e pubblica letteratura di qualità, intrecciando lingue, storie, culture e linguaggi narrativi” e per questa sua “importante missione di ponte virtuale fra due mondi divisi geograficamente e linguisticamente” è stata ritenuta meritevole del Premio Nazionale per la Traduzione.

Il Premio è conferito dalla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore e “rappresenta il massimo riconoscimento dello Stato a quanti si sono impegnati nella traduzione, attività insostituibile nel dialogo tra culture diverse”.

Tra le opere e gli autori segnalati, quelli appartenenti alla collana Al tiro, che raccoglie racconti e romanzi brevi dei più apprezzati e premiati scrittori cileni del panorama contemporaneo, da Nona Fernández ad Alejandra Costamagna, da María José Ferrada ad Andrés Montero. E quelli della collana ñ, con la quale Edicola allarga i suoi orizzonti letterari a nuovi autori, come Cynthia Rimsky e Pedro Lemebel, e a nuovi territori letterari, a partire da quello colombiano, con la scrittrice María Ospina Pizano, vincitrice nel 2023 del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz.

Questo nuovo premio segue un altro importante riconoscimento nazionale, il Premio Andersen, assegnato a Edicola Edizioni nel 2019 per il libro A sud dell’Alameda.