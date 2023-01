È morto l’editore Marco Tropea

Editoria in lutto per la scomparsa di Marco Tropea, editore, traduttore, giornalista e scrittore.

Nato a Milano il 2 novembre 1942, era il nipote di Alberto Tedeschi, direttore del Giallo Mondadori.

Marco Tropea ha frequentato il Liceo classico Giovanni Berchet e la facoltà di lettere dell’Università degli Studi di Milano (è stato militante del Movimento studentesco della Statale), e ha poi insegnato alle scuole medie.

Tropea ha quindi iniziato a lavorare come editor di narrativa straniera per Mondadori fino al 1989, quando ha fondato, con Laura Grimaldi, la casa editrice Interno Giallo. È poi passato alla Longanesi, chiamato da Mario Spagnol, come coordinatore delle case editrici, ed è poi stato direttore editoriale del Saggiatore. Ha quindi fondato la Marco Tropea Editore.

Il comitato editoriale della casa editrice era composto da Jerome Charyn, Laura Grimaldi, Luis Sepúlveda e Paco Ignacio Taibo II, e i primi titoli pubblicati sono stati Il canto del cielo di Sebastian Faulks e La conquista della speranza (i diari inediti di Ernesto Che Guevara e Raúl Castro). Ha inoltre pubblicato libri di Noam Chomsky, Giorgio Galli, Howard Zinn, Antonino Zichichi, e anche libri scritti da giornalisti come Carlo Bonini, Giovanni Porzio e Carlo Rognoni. Nel catalogo, di circa 600 opere, spazio anche ai libri per ragazzi di autori come Walter Mosley, Carlos Chorda, Sérgio Klein e Carlo Frabetti.

Come ricorda sul Corriere della Sera Paolo Di Stefano, da Alberto Tedeschi “aveva imparato quasi tutto e in casa sua aveva conosciuto quasi tutti i protagonisti dell’editoria anni Sessanta, da Vittorini a Sereni, compresi gli alti funzionari mondadoriani…”.