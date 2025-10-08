Editoria, i 20 anni di GeMS (con un nuovo simbolo e una ricerca sulla lettura)

Il 13 ottobre 2005 nasceva a Milano il Gruppo editoriale Mauri Spagnol. Fondato dall’intesa tra due famiglie di editori, “si è affermato come una delle principali realtà editoriali italiane”. GeMS, che ha scelto come nuovo simbolo l’Arco della Pace, ha commissionato una ricerca dal titolo “Il potere rigenerativo dei libri e della lettura”, che verrà presentata in occasione di Bookcity Milano – I particolari

Il 13 ottobre 2005 nasceva a Milano il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS), fondato dall’intesa tra le due famiglie di editori, “con l’obiettivo di riunire sotto un’unica guida case editrici diverse per storia e identità, ma accomunate dalla stessa passione per i libri”.

Nel corso dei suoi vent’anni di attività, come sottolinea il comunicato del gruppo (che edita questo sito, ndr), GeMS “si è affermata come una delle principali realtà editoriali italiane, primo gruppo editoriale indipendente, punto di riferimento per lettori di ogni genere ed età”.

Il Gruppo comprende case editrici di lunga tradizione, accanto a sigle nate più di recente: Ape Junior, Astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Duomo Ediciones, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Limina, Longanesi, Magazzini Salani, Newton Compton, Nord, Nord-Sud Edizioni, Ponte alle Grazie, Salani, Superpocket, TEA, Tre60 e Vallardi.

Un insieme di 11 case editrici e 21 marchi editoriali, “che rappresenta un patrimonio unico per ampiezza di catalogo, capacità di rinnovamento e attenzione alla qualità, con oltre 20 milioni di copie vendute ogni anno“.

Queste realtà hanno continuato a crescere “nel segno della loro identità, accomunate dal desiderio di esplorare – ciascuna secondo la propria sensibilità e il proprio gusto – quanto di meglio viene scritto e pubblicato nel mondo, distinguendosi per la capacità di scoprire per prime e valorizzare nuove voci destinate al successo”.

Negli anni GeMS, inoltre, “ha saputo coniugare i principi classici dell’editoria con l’innovazione, investendo in tecnologia e nel digitale, con un catalogo che conta oggi oltre 15.000 ebook e 880 audiolibri“.

Il Gruppo è controllato da Messaggerie Italiane, realtà con oltre cent’anni di storia, “che ha sempre difeso un’idea aperta, democratica e plurale dell’editoria, rafforzando l’indipendenza e la libertà di editori e autori”.

Per il ventesimo anniversario, tra l’altro, GeMS ha scelto come simbolo l’Arco della Pace di Milano, “immagine di radici solide e apertura al futuro e alla speranza”.

Il potere rigenerativo dei libri e della lettura: la ricerca in occasione del ventennale

Sin dalla sua fondazione, GeMS “affianca alla qualità editoriale un’attenzione particolare al valore dei libri e della lettura come fattore di benessere personale e sociale”. In occasione del ventennale, il Gruppo ha commissionato al Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre – CESMER la ricerca Il potere rigenerativo dei libri e della lettura, guidata dalla professoressa Michela Addis.

La ricerca sarà presentata nell’ambito della 14esima edizione di BookCity Milano giovedì 13 novembre alle ore 11 presso la Biblioteca Braidense, in un incontro che vedrà la partecipazione di Stefano Mauri, Presidente e Amministratore Delegato di GeMS, Michela Addis, Professoressa ordinaria di Management/Marketing e Direttrice del Centro di Studi su Mercati e Relazioni Industriali (CESMER) presso l’Università degli Studi Roma Tre, Victor Diamandis, autore e booktoker, con la moderazione di Agnese Pini, Direttrice responsabile delle testate QN – Il Resto del Carlino – La Nazione – Il Giorno.

Le autrici e gli autori pubblicati da GeMS

Da sempre particolarmente presente sul piano internazionale, tra diritti di traduzione acquisiti e venduti, Gems dialoga con gli editori di più di 125 Paesi. “Riconosciute per la loro abilità nello scouting e nel lancio di nuove voci nel panorama editoriale, le case editrici di GeMS hanno pubblicato e lanciato in Italia un gran numero di autori e autrici”.

Tra gli italiani, Stefania Auci, Donato Carrisi, Erin Doom, Francesco Filippi, Nicola Gardini, Alessia Gazzola, Francesca Giannone, Massimo Gramellini, Helena Janeczek, Felicia Kingsley, Valter Longo, Claudio Magris, Vito Mancuso, Gianluigi Nuzzi, Emanuele Trevi, Marcello Simoni, Matteo Strukul, Ilaria Tuti e Andrea Vitali.

Tra gli stranieri, André Aciman, Margaret Atwood, Glenn Cooper, Clive Cussler, Ildefonso Falcones, Jonathan Safran Foer, Peter Handke, Gail Honeyman, Rupi Kaur, Toshikazu Kawaguchi, Marie Kondo, Michelle e Barack Obama, James Patterson, Clara Sánchez, Malala Yousafzai, senza dimenticare scrittori e scrittrici che hanno fatto la storia del Gruppo, come Roald Dahl, Jostein Gaarder, Claudio Magris, J.K. Rowling, Luis Sepúlveda, Patrick Süskind e Tiziano Terzani.

Forte è l’impegno delle case editrici del Gruppo nel valorizzare i grandi nomi in catalogo, contribuendo a rendere classici contemporanei autori come Truman Capote, Giorgio Caproni, Albert Einstein, Dario Fo, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Fosco Maraini, Mario Luzi, Pier Paolo Pasolini e molti altri.

L’azionariato del Gruppo

Ricordiamo inoltre che la holding – guidata da Stefano Mauri in qualità di Presidente e Amministratore delegato e da Marco Tarò in qualità di Amministratore delegato – è controllata da Messaggerie Italiane per il 70,08%, dalla famiglia Spagnol per il 20,85%, da Elena Campominosi per il 5%, da Andrea Micheli per il 3,07% e da Gianluca Mazzitelli per l’1%.