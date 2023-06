Editoria: un nuovo incarico per Martina Donati

Nuovo incarico per Martina Donati, che dal primo settembre sarà direttrice editoriale della narrativa italiana e straniera di Sperling & Kupfer, Piemme, Frassinelli e del marchio dei tascabili Pickwick. Donati, dunque, andrà a lavorare nel Gruppo Mondadori, nella squadra di Stefano Peccatori, direttore generale Sperling & Kupfer, Piemme, Frassinelli, Mondadori Electa, Rizzoli Illustrati e President & CEO Rizzoli International Publications New York.

Fiorentina, classe 1967, Martina Donati si è laureata in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, e lavora nel mondo editoriale da oltre venticinque anni. Dopo una stagione come capo ufficio stampa e comunicazione per diversi marchi, tra cui Fanucci, Arcana e Fazi, ha poi abbracciato la professione di editor. È stata responsabile editoriale per Giunti, per poi passare negli ultimi anni con lo stesso incarico alla Newton Compton.

A proposito del suo prossimo incarico, Donati sottolinea: “L’obiettivo è senz’altro quello di valorizzare i formidabili autori già presenti nel catalogo dei diversi marchi e l’acquisizione e la ricerca di nuovi talenti. C’è una nuova generazione di lettori, formata da un target di giovani e giovanissimi che è stata ben intercettata da questo editore. Lettrici e lettori che, complici i social, hanno rimesso il libro e la lettura in primo piano. Il nostro compito è quello di continuare a cogliere il loro gusto e dar loro sempre maggiori possibilità di esplorare gli stimolanti territori della scrittura di qualità. Declineremo la nostra offerta editoriale nei diversi ambiti della narrativa da quella di genere a quella più letteraria. Quest’ultima in particolare con il marchio Frassinelli”.