Editoria: Newton Compton cresce (e allarga la squadra)

Dopo che il primo semestre del 2023 per la Newton Compton, guidata da Raffaello Avanzini, si è chiuso con una crescita del 30%, sono in arrivo delle novità nel team della casa editrice romana: da settembre entreranno a far parte della squadra di editor Elena Paganelli e Federica Graceffa, e da ottobre arriverà Arianna Curci – I particolari

Tra le case editrici protagoniste negli ultimi anni, segnati dal boom del romance (e dei suoi sottogeneri) e dall’ascesa dell’impatto di #BookTok e Wattpad, c’è la Newton Compton, che nel febbraio 2019 è entrata a far parte del Gruppo editoriale Mauri Spagnol.

Dopo che il primo semestre di quest’anno per la casa editrice romana guidata da Raffaello Avanzini si è chiuso con una crescita del 30%, sono in arrivo delle novità nell’organico del marchio, come anticipa lo stesso editore: “La nostra crescita prosegue, grazie alla politica di mercato competitiva e a scelte editoriali innovative, che confermano la posizione di editore di riferimento nella letteratura di genere. Il successo di questi ultimi anni ha reso necessario il potenziamento della squadra, soprattutto nella parte editoriale, per essere sempre un passo avanti, scoprire nuovi talenti e anticipare tendenze nella narrativa, nella saggistica e nella varia, sia italiana sia straniera”. E così da settembre entreranno a far parte di Newton Compton Elena Paganelli e Federica Graceffa, provenienti da Sperling & Kupfer, mentre da ottobre si unirà al team Arianna Curci, proveniente da Rizzoli. “Tre nuove figure, tre giovani editor già esperte, dinamiche, versatili, che rinforzeranno la casa editrice e le daranno nuova linfa”. Aggiunge Avanzini: “Questa scelta strategica di Newton Compton va nella direzione di confermare l’attitudine della casa editrice al cambiamento e, al tempo stesso, all’osservazione e all’anticipazione di nuove evoluzioni del mercato“.

Newton Compton, fondata nel 1969 da Vittorio Avanzini, si è costruita negli anni una propria riconoscibilità nella fiction, soprattutto in alcuni generi narrativi che costituiscono il suo marchio identitario: primo fra tutti il già citato romance, che vanta autrici molto amate come Felicia Kingsley e Anna Premoli, regine della commedia romantica; e poi il thriller storico, rappresentato da autori bestseller come Marcello Simoni e Matteo Strukul, senza dimenticare altri due nomi legati al thriller, quelli di Angela Marsons e Robert Bryndza. Quanto alla varia, prosegue anche quest’anno il successo in classifica di Mark Manson con La sottile arte di fare quello che c***o ti pare.