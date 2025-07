Novità per la casa editrice Corbaccio

Fondata nel 1918 da Paolo Nobile e Aristide Raimondi, nel 1992 Corbaccio è stata acquistata dalla Longanesi, e nel 2005 è entrata a far parte del Gruppo Editoriale Mauri Spagnol.

Come si legge in una nota, “nell’ambito di un progetto di rilancio e rafforzamento generale”, la casa editrice “avrà una nuova organizzazione“.

A Simone Manuli, Direttore Generale Garzanti da maggio 2025, viene affidata la gestione della casa editrice Corbaccio (parte della stessa società Garzanti) “alla quale potrà apportare l’esperienza maturata in ambito di marketing e commerciale nel gruppo Gems, prima in Salani e poi in Prolibro”, dopo le lauree in economia, amministrazione aziendale, trade marketing e strategie commerciali.

Dal 1° settembre, inoltre, Ludovica Mauri assumerà il ruolo di Editor Responsabile della Narrativa Corbaccio. Dopo studi letterari e di publishing negli Usa e diverse esperienze editoriali nel gruppo Gems, da ultimo editor di narrativa in Garzanti, nel suo nuovo ruolo “potrà rinforzare la ricerca e innovare la proposta editoriale della casa editrice. Potrà naturalmente avvalersi dell’esperienza di Cecilia Perucci, direttrice editoriale della casa editrice in carica dal 1994″.