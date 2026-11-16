Con “La vita sempre” (già finalista al Campiello), Elena Varvello vince sia il Premio SuperMondello sia il Premio Mondello Giovani 2026. Il Premio Opera Critica va a Rita Svandrlik con “Scrivere per esistere” – I particolari

Vanno a Elena Varvello per La vita sempre (Guanda – qui la nostra recensione) il Premio SuperMondello e il Premio Mondello Giovani 2026. I due riconoscimenti sono stati assegnati lunedì al Teatro Massimo di Palermo nell’ambito della cerimonia di premiazione della 52esima edizione del Premio Letterario Internazionale Mondello, organizzato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese.

Ricordiamo che Varvello, Antonella Lattanzi con Chiara (Einaudi) e Tommaso Giagni con La fabbrica e i ciliegi (Ponte alle Grazie) sono i vincitori del Premio Mondello per la sezione Opera Italiana. Quanto al Premio Opera Critica è andato a Rita Svandrlik con Scrivere per esistere (Carocci).

I vincitori sono stati designati dal Comitato di Selezione presieduto da Maria Concetta Di Natale e composto dagli scrittori e critici Viola Ardone, Silvia Avallone e Paolo Giordano.

Ricordiamo anche che il vincitore del Premio Autore Straniero, indicato dal Giudice monocratico Vanni Santoni e proclamato lo scorso maggio nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino, è lo scrittore ungherese László Krasznahorkai, Nobel per la letteratura 2025.

Assegnati anche il Premio Speciale della Presidente della Fondazione Sicilia a Giampaolo Frezza, autore di Palermo spasima (Rubbettino) e il Premio Speciale del Presidente della Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese ad Annamaria Andreoli, autrice di Io Pirandello, uomo del caos (Rizzoli).

Fotografia header: Elena Varvello nella foto di Yuma Martellanz