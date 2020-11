Editoria: a Gemma Trevisani la narrativa italiana Rizzoli

Come abbiamo anticipato su ilLibraio.it, Michele Rossi, 43 anni, a lungo responsabile della narrativa italiana Rizzoli, dopo 18 anni ha deciso di lasciare la casa editrice e nei prossimi mesi, con altri soci, lancerà una start up per produrre contenuti audio e video.

E come abbiamo scritto, per sostituirlo il direttore editoriale Massimo Turchetta ha puntato su una scelta interna, promuovendo Gemma Trevisani.

Spiega Turchetta: “Con Michele Rossi vediamo allontanarsi un amico che è stato anche un pilastro della casa editrice. Tuttavia, pur con ruoli diversi, sono certo che continueremo a lavorare con Michele, al quale auguriamo la miglior fortuna. Nel contempo, sono però estremamente lieto, con la crescita di Gemma Trevisani, di poter valorizzare una giovane e preziosa risorsa interna”.

Dopo aver lavorato per sette anni, a partire dal 2009, alla narrativa italiana Rizzoli come editor (sotto la guida proprio di Rossi), Trevisani, classe ’85, si è occupata di scouting letterario, lavorando nell’ufficio di Maria B. Campbell prima a New York e poi a Londra, fino al 2019. È poi tornata in Italia, a Roma, da Einaudi Stile Libero, per un incarico da editor di fiction e non fiction italiana e straniera. Fino al recente ritorno in Rizzoli, come senior editor di narrativa straniera. Ora commenta così il nuovo incarico di responsabile della narrativa italiana: “Sono pronta, e molto felice, per un ruolo che mette insieme gli aspetti che amo di più del lavoro editoriale: seguire gli autori nel loro percorso di crescita, fare scouting di nuove voci e rafforzare l’identità delle collane, ragionare sull’intrattenimento e individuare progetti che abbiano anche un appeal internazionale”.