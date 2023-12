Giunti, Martino Montanarini non è più l’amministratore delegato

Martino Montanarini, a lungo amministratore delegato di Giunti, ha lasciato il gruppo editoriale, per cui lavorava da ben 33 anni – I dettagli

La Nazione, che riprende l’anticipazione dell’altro ieri dell’edizione fiorentina del Corriere della Sera, scrive che nei giorni scorsi l’87enne presidente Sergio Giunti ha comunicato la notizia via mail ai dipendenti, e aggiunge che “il saluto non sarebbe stato affatto tranquillo. E sarebbe riconducibile alla grossa operazione economica che c’è dietro l’apertura della G.O. (Giunti Odeon libreria e cinema)”, nuovo concept di libreria da poco inaugurato all’interno dello storico cinema fiorentino. Senza però aggiungere altri dettagli.

Proprio oggi, tra l’altro, sull’edizione di Firenze del Corsera si sottolinea il successo della nuova libreria, che viene definita una “piazza” aperta al pubblico, che nei “weekend supera la soglia massima di accessi”.

Montanarini – che per ora non ha rilasciato dichiarazioni – entrò nel gruppo fiorentino come Ad di Giunti Industrie Grafiche Spa nel 1990, sei anni dopo assunse l’incarico di direttore generale di Giunti Editore Spa e nel 1998 quello di amministratore delegato.

Ad oggi il gruppo editoriale non ha comunicato il nome del nuovo Ad. A quanto ci risulta, il Cda del gruppo non ha delegato un nuovo amministratore. Al momento le sue responsabilità passano, internamente, a un gruppo di manager apicali che ne porta avanti il lavoro.