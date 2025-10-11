Editoria: l’immediato ritorno in HarperCollins Italia di Carlo Carabba…

Abbiamo scherzato…

Colpo di scena, alla vigilia della Fiera del libro di Francoforte.

Dopo che nei giorni scorsi Treccani aveva annunciato l’arrivo di Carlo Carabba in veste di Publisher, a sorpresa Harper Collins Italia comunica l’immediato ritorno dell’editor e scrittore (dal 2018 in Harper).

Laura Donnini, Amministratrice Delegata di Harper Collins Italia, spiega in una nota che Carabba torna per assumere il ruolo di Direttore Editoriale della fiction italiana e della non-fiction. “In questa nuova veste, Carabba guiderà lo sviluppo del catalogo con grandi autori e nuove voci confermando l’impegno della casa editrice nella ricerca e pubblicazione di opere di qualità e grande potenziale”.

Nella nota si chiarisce inoltre che, “nel suo ruolo, sarà responsabile della proposta di autrici e autori italiani nel nostro paese e all’estero, con il compito di sviluppare la presenza di HarperCollins in un’ampia varietà di generi. Il suo talento e la sua profonda competenza permetteranno alla casa editrice di continuare il proprio percorso di crescita mantenendo, come sempre, le autrici e gli autori al centro della propria visione strategica”. Per Donnini, “Carlo Carabba è stato sin dalle origini una colonna fondante del progetto HarperCollins, artefice di molti dei successi editoriali della casa editrice e pertanto siamo molto felici di riaverlo con noi circondato dall’affetto e dalla stima di colleghi e autrici/autori”.

Carabba, insieme con Ilaria Marzi, Direttrice Editoriale della Fiction Straniera, risponderà alla Publishing Director della casa editrice, Sabrina Annoni.