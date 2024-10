“Il futuro della memoria”: i nuovi progetti della Fondazione Mondadori

Il futuro della memoria: si intitola così la nuova stagione della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori che, per presentare le attività (da ottobre 2024 fino a giugno 2025), ha aperto a media e addetti ai lavori le porte del suo rinnovato Laboratorio di Milano, nel cuore di Brera.

“Fondazione dovrà diventare progressivamente una casa di vetro aperta alla società, costruendo con sempre più frequenza occasioni di incontro con il pubblico non solo specialistico e garantendo pieno accesso ai suoi contenuti sia in forma fisica sia digitale. Per conservare la carta bisogna impedire che sia toccata da troppe mani. Per conservare il digitale bisogna condividerlo, cioè far sì che a toccarlo siano quanti più occhi possibile”. Parola di Luca Formenton, Presidente di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Diversi i progetti e le iniziative che vedranno impegnata FAAM nel prossimo anno, nati dalle collaborazioni e sinergie create negli anni con istituzioni e realtà come Regione Lombardia e Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Università degli Studi di Milano, BookCity Milano, Salone Internazionale del Libro di Torino, Taobuk e numerose case editrici.

Spazio, tra l’altro, all’inaugurazione di una nuova mostra permanente del Laboratorio, Leggere a Milano, dedicata alla città e alla lettura in collaborazione con Comune di Milano e BookCity Milano.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Il futuro della memoria non è solo il titolo del programma di quest’anno. È anche il titolo del convegno internazionale del 5 novembre prossimo, “un’intera giornata di studi e pensieri intorno all’impatto della tecnologia digitale sulle pratiche di archiviazione e trasmissione dei testi letterari e del sapere editoriale“, organizzato con l’Università di Bologna, il Centro Manoscritti dell’Università di Pavia, Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Cariplo, BookCity Milano.

“La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori nasce più di 40 anni fa con il principale intento di conservare e valorizzare la memoria del lavoro editoriale italiano e dei suoi principali protagonisti, a cominciare proprio dalla storia dei due editori, e delle case editrici da loro create, Mondadori e il Saggiatore, che hanno caratterizzato in modo significativo l’editoria del Novecento italiano, sia sul piano dell’impegno culturale sia su quello della creatività imprenditoriale. Fondazione è poi cresciuta negli anni aggiungendo alla conservazione, l’attività di formazione, divulgazione e valorizzazione diventando uno dei più importanti centri europei nello studio e nella conservazione del mondo del libro. In questi ultimi anni abbiamo deciso di rinnovare la nostra missione nel senso di una maggiore apertura: Fondazione dovrà diventare progressivamente una casa di vetro aperta alla società, costruendo con sempre più frequenza occasioni di incontro con il pubblico non solo specialistico e garantendo pieno accesso ai suoi contenuti sia in forma fisica sia digitale. Per conservare la carta bisogna impedire che sia toccata da troppe mani. Per conservare il digitale bisogna condividerlo, cioè far sì che a toccarlo siano quanti più occhi possibile. Con la direzione di Paolo Verri e con Giacomo Papi, direttore del Laboratorio, con il rinnovato consiglio di amministrazione che ha visto l’ingresso di Matteo Fabiani di Banca Intesa e la vicepresidenza di Enrico Selva Coddè Vice Presidente di Mondadori Libri, abbiamo dato inizio a questo nuovo corso…”, ha sottolineato Formenton.

Il nuovo archivio digitale, in collaborazione con Audio Innova

Tra le novità di FAAM (in partnership con Audio Innova), “con l’obiettivo di rendere sempre maggiormente accessibile il patrimonio conservato e offrire al pubblico la possibilità di consultare volumi e cataloghi da remoto”, una nuova piattaforma digitale. Grazie alle risorse messe a disposizione dal finanziamento TOCC – Transizione digitale degli organismi culturali e creativi, nell’ambito dei fondi del PNRR, la Fondazione presenterà in anteprima alla Fiera del libro di Francoforte il proprio progetto, “una piattaforma innovativa”, che prevede l’introduzione dell’intelligenza artificiale come strumento per interrogare il patrimonio.

La Fondazione ha inoltre avviato un programma di digitalizzazione di contenuti audio e video che non erano ad oggi mai stati resi disponibili al pubblico a causa dell’obsolescenza dei supporti: “materiali risalenti a un arco cronologico che va indicativamente dagli anni venti agli anni quaranta del Novecento che permettono di portare nuova luce non solo sulla storia delle case editrici e degli editori di cui FAAM conserva la memoria (Arnoldo e Alberto Mondadori), ma auspicabilmente anche sulla storia dell’editoria italiana”.

Caro Linder… Storie di testi e di edizioni nell’archivio ALI – Erich Linder

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori è inoltre partner del progetto Caro Linder… Storie di testi e di edizioni nell’archivio ALI – Erich Linder, finanziato dal MUR nell’ambito dei progetti PRIN 2022, con Cantiere Linder, il ciclo di occasioni di valorizzazione a partire dai risultati di Caro Linder…

All’interno di questo ciclo, il 10 ottobre 2024 alle ore 19, inaugurerà al Laboratorio la mostra Caro Linder… Storie di testi e di edizioni nell’archivio ALI – Erich Linder. La mostra ruota attorno ai materiali del fondo ALI-Erich Linder (depositato nel 1999 in FAAM dall’erede di Erich Linder, il figlio Dennis, e successivamente acquistato da FAAM), che conserva l’archivio editoriale dell’Agenzia Letteraria Internazionale, fondata nel 1898 da Augusto Foà e poi passata nelle mani del figlio Luciano, prima di essere diretta da Erich Linder (1924-1983) a partire dal 1951.

I primi 50 anni di Horcynus Orca

In occasione dei 50 anni dalla prima edizione di Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, FAAM – che ha nel suo archivio copia di tutte le bozze del capolavoro nonché del suo successivo romanzo, Cima delle Nobildonne, dedica tutto il suo primo semestre di attività del 2025 al grande scrittore siciliano. Lo farà in collaborazione con Rizzoli, che sta ripubblicando tutte le opere, in collaborazione con il Festival Taobuk di Taormina con tre linee di intervento: una diffusione massiccia presso le scuole superiori delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Sicilia, distribuendo mille copie ad altrettante ragazze e ragazzi delle scuole superiori. Le classi saranno invitate a fare un lavoro collettivo e a portarne gli esiti prima al Salone del Libro di Torino, poi al Festival Taobuk, dove Luigi Lo Cascio preparerà un reading originale tratto dal capolavoro di D’Arrigo. Le 6 classi più meritevoli vinceranno il viaggio a Torino e a Taormina.

Il Laboratorio

Si è parlato anche del futuro del Laboratorio di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, nato nel 2015 come “Laboratorio Formentini per l’editoria“, uno spazio per la valorizzazione del lavoro editoriale. “Oggi, giunti al 2024 dopo quasi 10 anni di attività, gli obiettivi rimangono immutati ma si è ampliata la rosa dei mezzi”, spiegano dalla Fondazione.

Il rinnovamento della sede del Laboratorio è stata l’occasione per la realizzazione di una mostra permanente: Leggere a Milano. Una mostra “che svela le meraviglie di Milano, una Milano capitale indiscussa dell’editoria italiana, una Milano inedita di autori, editori, biblioteche, iniziative culturali, e soprattutto lettori, una città per leggere e una città per chi legge”.

Inoltre, uno dei focus del prossimo decennio sarà l’impatto del digitale e dei programmi di Intelligenza Artificiale sul lavoro editoriale. Il primo passo “sarà fare il punto sull’impatto del digitale sulla conservazione e trasmissione dei testi e del sapere editoriale”. Il Laboratorio sarà una delle sedi coinvolte in questo progetto operativo, sia come location per eventi e convegni sia come ufficio operativo per la realizzazione di iniziative sul tema.

Il Master in Editoria, in collaborazione con Università di Milano

Inizierà il 18 novembre la XXIII edizione del Master in Editoria, organizzato da Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Università degli Studi di Milano e Associazione Italiana Editori.

Attivo dal 2002, il Master, coordinato dal professor Mauro Novelli (Unimi), “è uno dei più longevi e autorevoli in Italia, formando professionisti altamente qualificati in grado di operare lungo l’intera filiera editoriale”, dall’acquisizione dei diritti fino alla promozione, passando per la redazione e la comunicazione. La struttura del corso prevede 500 ore di didattica d’aula dall’approccio pratico e laboratoriale, 5 workshop, un modulo di accompagnamento al mondo del lavoro e, in chiusura, uno stage curriculare di 480 ore.

Gli alumni del corso sono a oggi più di 500 “e i tassi di occupazione testimoniano l’efficacia del percorso formativo: l’84% degli ex studenti lavora nel settore editoriale a dodici mesi dal diploma“.

A proposito di master, dal 2024 Mimaster Illustrazione – che da 14 anni forma professionisti dell’illustrazione e della comunicazione visiva – si è unito a Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Nel corso della presentazione della nuova stagione si è parlato, tra le alte cose, dell’attività editoriale, delle iniziative della Fondazione in vista di Bookcity Milano 2024, del Premio Mario Formenton edizione 2024 (in collaborazione con Il Post), e di diverse altre iniziative.