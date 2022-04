Al via la dodicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”: il programma e le novità

Al via “Il Maggio dei Libri”: dal 23 aprile al 31 maggio, da nord a sud, migliaia di occasioni di incontro e condivisione per comprendere, dalle pagine dei libri alla vita vissuta, il nostro passato, presente e futuro

Sabato 23 aprile alle 11 al Teatro Giacosa di Ivrea, Capitale italiana del libro 2022 (e in streaming su sito e pagine Facebook del Centro per il libro e la lettura e de Il Maggio dei Libri) è in programma Leggere al futuro, con l’evento inaugurale della dodicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna del Centro per il libro e la lettura che fino al 31 maggio invita a realizzare iniziative ispirate al tema istituzionale ContemporaneaMente. Leggere per comprendere.

Il viaggio – come si spiega nella presentazione – ha inizio volgendo lo sguardo a quei giovanissimi che rappresentano l’avvenire, con l’esibizione del Coro dei bambini del Circolo Didattico di Zafferana Etnea, diretto dal M° Ata Pappalardo (in collegamento), per poi dare simbolicamente il benvenuto a tutti i partecipanti alla campagna, in Italia e non solo, con i saluti di Stefano Sertoli, Sindaco del Comune di Ivrea, e Costanza Casali, Assessore alla Cultura del Comune di Ivrea. Sarà quindi la volta di Marino Sinibaldi, Presidente del Centro per il libro e la lettura, Paolo Verri, Coordinatore di Ivrea 2022, Gaetano Di Tondo, Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti (in collegamento), e degli scrittori Alessandro Perissinotto e Donatella Di Pietrantonio (in collegamento), per entrare nel vivo dello spirito e dei contenuti de Il Maggio dei Libri 2022. L’attrice e regista Laura Curino, infine, darà voce alla figura poliedrica di Adriano Olivetti, leggendo passi da sue memorie e scritti, in collaborazione con l’omonima Fondazione: un ideale augurio di buon lavoro all’insegna del più creativo coraggio d’impresa.

“Nelle enormi difficoltà degli ultimi anni, il mondo del libro, si è dimostrato capace, grazie all’ingegno e alla generosità dei soggetti più diversi, di tenere unite comunità e persone, di salvaguardare legami e attività, di dare un senso nuovo a quel tempo di sospensione e solitudine”, commenta Marino Sinibaldi, Presidente del Cepell. “Da un lato, le reti territoriali costruite e cresciute intorno ai libri si sono fatte trovare pronte nel momento del bisogno, dall’altro è apparso evidente il potere della lettura come esperienza non solo individuale ma di condivisione e creazione di collettività. Ecco perché accanto all’idea evocata dal tema istituzionale ContemporaneaMente, proponiamo un confronto su cosa significa leggere al futuro, a partire dalle energie che si sono attivate in questi anni difficili. Ed ecco perché la dodicesima edizione de Il Maggio dei Libri inizia a Ivrea, Capitale italiana del libro 2022: per la sua eredità culturale e tecnologica, capace di essere forza propulsiva di una cultura del libro dinamica, all’altezza delle sfide dei nostri tempi e custode delle migliori tradizioni e pratiche che fanno della lettura un irrinunciabile strumento di progresso”.

Questa energia creativa scaturisce anche dall’immagine coordinata realizzata dall’illustratrice Gaia Cardinali in collaborazione con Romics, nella quale simboli di epoche e generi letterari si fondono, uscendo dalle pagine dei libri e invitando a seguirli in tanti futuri reali, e non solo immaginari.

Dal 23 aprile dunque, giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, “si rinnova la sfida a inventare occasioni di lettura, in presenza o in digitale, per lasciarsi coinvolgere in viaggi e imprese mirabili, per incontrare i personaggi più vari come pure se stessi, per scoprire il gusto di essere uno, nessuno e centomila. Magari lasciandosi ispirare dalle tre declinazioni tematiche di quest’anno: Leggere per comprendere il passato; Leggere per comprendere il presente; Leggere per comprendere il futuro”.

Come da tradizione, anche quest’anno la campagna sarà scandita da alcune iniziative speciali, accanto alle migliaia frutto della passione e delle energie degli amanti dei libri: dal ciclo di incontri del Centro per il libro e la lettura Leggere al futuro al Salone Internazionale del Libro di Torino, alle tre video-lezioni della Fondazione Treccani Cultura dedicate ai filoni della campagna, dalla piattaforma Leggiamoci dedicata a ragazze e ragazzi della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci ai Laboratori per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione a cura di Istat, dai cicli di incontri in programma tra Bologna e Modena di BPER Banca, a quelli della Fondazione Circolo dei lettori di Torino, dal palinsesto per gli 800 anni dell’Università di Padova, ai contenuti di lafeltrinelli.it e IBS.it, dalla celebrazione di importanti anniversari letterari con il festival Taobuk e l’Associazione Forum del Libro alle iniziative che celebrano i libri e la lettura ad alta voce con LetturaDay di ADEI e Una rosa per un libro di Nati per Leggere. Una rete di appuntamenti non solo nazionale, infatti, grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la campagna verrà valorizzata attraverso il portale italiana dedicato alla promozione della cultura del nostro Paese all’estero.

Il viaggio di questa dodicesima edizione de Il Maggio dei Libri si concluderà il 31 maggio ad Assisi, chiamando a raccolta le Città che leggono, con il Convegno nazionale dei Patti per la Lettura: un importante di confronto fra i rappresentanti delle Conferenze Stato-Regioni e l’ANCI, nonché la migliore occasione per presentare la banca dati delle Città che leggono, strumento indispensabile per rafforzare, ampliare e coordinare la rete dei soggetti attivi nella promozione della lettura. Ed è proprio questa comunità la protagonista dell’appuntamento, c”on l’obiettivo di individuare e mettere a sistema le migliori pratiche per la diffusione della cultura del libro”. In questo contesto inoltre, sarà illustrato il numero di Città che Legge – Libri e riviste d’Italia, magazine ufficiale del Centro per il libro e la lettura, dedicato ad Assisi.

Infine, anche quest’anno le iniziative inserite nella banca dati de Il Maggio dei Libri e realizzate fra il 23 aprile e il 31 maggio 2022 si sfidano per Il Premio nazionale per il libro e la lettura, conferito alle attività più originali e innovative e, soprattutto, agli organizzatori che abbiano fatto rete con altre realtà territoriali. Cinque le categorie premiate: Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari; Associazioni, istituti culturali, centri studi e ricerche; Istituti scolastici; Carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani; Librerie. I progetti vincitori saranno annunciati su sito e social del Centro per il libro e la lettura e de Il Maggio dei Libri e premiati a Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, a Roma dal 7 all’11 dicembre 2022.

Partecipare a Il Maggio dei Libri è semplice: basta collegarsi all’indirizzo di registrazione e inserire la propria iniziativa nella banca dati (sul sito e sul canale YouTube del Centro per il libro e la lettura è disponibile anche un video tutorial per guidare passo passo nella compilazione), completando la procedura con descrizioni accattivanti e sintetiche corredate, se disponibile, da un’immagine o locandina. Sul sito, infine, sono disponibili i materiali grafici da scaricare e personalizzare per promuovere il proprio programma di eventi.