ioleggoperché: al via le iscrizioni per i Nidi in tutta Italia. Poi dal 7 al 15 novembre le donazioni

Dal primo settembre sono aperte a tutti gli asili nido d’Italia, per la prima volta, le iscrizioni all’iniziativa sociale #ioleggoperché. Fino al 14 ottobre i servizi educativi per la fascia 0-3 anni potranno iscriversi sulla piattaforma e, a partire dal 9 settembre, gemellarsi con un massimo di cinque librerie del territorio. L’ingresso dei nidi segna una nuova fase per il progetto che, dopo dieci anni al fianco delle scuole, amplia stabilmente il proprio raggio d’azione alla primissima infanzia – I particolari

Novità per l’11esima edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa sociale dell’Associazione Italiana Editori a favore delle biblioteche scolastiche, di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione: da domani, primo settembre, aprono per la prima volta a tutti gli asili nido d’Italia le iscrizioni al progetto.

Fino al 14 ottobre i servizi educativi per la fascia 0-3 anni potranno iscriversi sulla piattaforma ioleggoperche.it e, a partire dal 9 settembre, gemellarsi con un massimo di cinque librerie del territorio. Entreranno così a far parte della grande rete di #ioleggoperché e potranno partecipare alla campagna nazionale di donazione dei libri, in programma dal 7 al 15 novembre 2026, quando famiglie e cittadini potranno acquistare nelle librerie aderenti libri da donare anche alle biblioteche dei nidi.

Una nuova fase per #ioleggoperché

L’ingresso dei nidi segna una nuova fase per #ioleggoperché che, dopo dieci anni al fianco delle scuole, amplia stabilmente il proprio raggio d’azione alla primissima infanzia.

L’apertura nazionale è resa possibile grazie al supporto di Fondazione Cariplo e nasce dall’esperienza maturata dal 2022 con #ioleggoperchéLAB-NIDI, progetto che in quattro anni ha coinvolto fino a 350 nidi in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola (territori di riferimento della Fondazione).

Il nuovo intervento, come abbiamo raccontato, si inserisce nella Sfida di Mandato Anita. L’infanzia prima di Fondazione Cariplo, dedicata al benessere e alle opportunità di crescita dei bambini da 0 a 6 anni, con particolare attenzione ai contesti di maggiore fragilità.

I servizi 0-3 anni parteciperanno alla campagna attraverso le donazioni dei cittadini e non rientreranno nel contributo degli editori, che per l’edizione 2026 resta riservato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie aderenti di Calabria, Sardegna e Molise, nell’ambito dell’azione con cui #ioleggoperché concentra quest’anno una parte del proprio intervento nei territori che hanno registrato finora minori livelli di partecipazione all’iniziativa.