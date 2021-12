Da Ken Follett a Miguel Bosé: i bestseller internazionali del momento

Le classifiche internazionali di novembre 2021 sono caratterizzate dalla presenza in più mercati del nuovo thriller di Ken Follett e dall’ingresso dei libri vincitori dei numerosi premi letterari assegnati in quest’ultima parte dell’anno.

Ambientato ai nostri giorni tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo, Never (tr. it. Per niente al mondo, Mondadori, 3° in Francia, 5° in Germania e Spagna, 8° nel Regno Unito) di Ken Follett narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella Terza guerra mondiale.

In Francia conquista direttamente il 1° posto il romanzo vincitore del Prix Goncour, La plus secrète mémoire des hommes dello scrittore senegalese Mohamed Mbougar Sarr (Terra violata, E/O), un’indagine letteraria labirintica tra Senegal, Francia e Argentina sulle tracce di un autore scomparso. Un romanzo polifonico in cui si ritrovano la memoria della colonizzazione, della Prima guerra mondiale, della Shoah e in cui l’autore sembra suggerire che la letteratura può costituire un’alternativa all’antagonismo tra il continente europeo e quello africano.

In Germania nuovi ingressi per gli ultimi episodi di due serie di successo: In ewiger Freundschaft (2°) di Nele Neuhaus (I morti di maggio, Il muro del silenzio, Piemme), in cui Pia Sander e Oliver von Bodenstein indagano sulla morte di due donne unite da un segreto ben custodito, e Natrium Chlorid (4°) di Jussi Adler-Olsen (Selfie, Vittima numero 2117, Marsilio) con la squadra investigativa Sezione Q sulle tracce di un serial killer violento e astuto.

Amalia (1° nei Paesi Bassi) è la biografia, approvata dalla casa reale, della principessa nonché futura regina Catharina-Amalia di Orange Nassau. Scritta da Claudia de Breij, rivela attraverso dialoghi, aneddoti e curiosità il carattere dell’erede al trono che il 7 dicembre ha raggiunto la maggiore età.

Dopo il successo internazionale dei diari ambientati in una casa di riposo (Piccoli esperimenti di felicità, Fin qui tutto bene e Una piccola sorpresa, Longanesi) Hendrik Groen con Rust en Vreugd (8°) porta i suoi lettori nel mondo del giardinaggio. Mentre riordina alcune vecchie carte dopo la morte del marito, Emma Quaadvliegh si imbatte in una domanda, da tempo dimenticata, per una piccola casa nel complesso di lotti “Pace e gioia”. Dopo undici anni in lista d’attesa, le è permesso di scegliere quella che preferisce e quando vede una casetta accogliente e un po’ disordinata con un giardino altrettanto malmesso, è amore a prima vista. Non sa nulla di giardinaggio, ma tutti i vicini amichevoli offrono immediatamente il loro aiuto. Ben presto, però, Emma scopre che è tenuta a rispettare una serie di regole – dall’altezza della siepe al controllo delle erbacce fino ai turni di manutenzione obbligatori nelle parti comuni del complesso – e che non è tutto “pace e gioia” tra i compagni giardinieri. Tuttavia, è determinata a trarre il meglio dalla situazione e a creare il suo piccolo angolo di paradiso.

The Promise (4° nel Regno Unito, tr. it. La promessa, E/O) dello scrittore sudafricano Damon Galgut (In una stanza sconosciuta, Estate artica, E/O), vincitore del Booker Prize, è una saga familiare moderna ambientata in Sudafrica con protagonisti i membri della famiglia Swart perseguitati, dopo la morte della madre, da una promessa non mantenuta. Alla deriva, le vite dei tre figli della donna procedono separatamente, incrociandosi solo per quattro funerali nel corso di tre decenni. Una famiglia in declino che rispecchia il proprio paese in un’atmosfera di risentimento, rinnovamento e infine di speranza.

Protagonista del ricchissimo Premio Planeta, Carmen Mola – pseudonimo attribuito per anni a una professoressa universitaria pubblicizzata come la “Elena Ferrante spagnola” – ha fatto scalpore durante la cerimonia di premiazione. Sul palco, infatti, sono saliti tre uomini di mezza età – Jorge Díaz, Agustín Martínez e Antonio Mercero, noti sceneggiatori televisivi. Non era dunque uno spirito femminile, ma un collettivo maschile l’autore misterioso della fortunata trilogia di Elena Blanco (in Italia è disponibile il primo volume La sposa di sangue, Mondadori) e de La Bestia (1° in Spagna), vincitore del premio, un thriller ambientato nel 1834 in una Madrid devastata dal colera dove una terribile ondata di omicidi miete vittime tra le ragazze dei quartieri più poveri.

Finalista sempre al Premio Planeta, Últimos días en Berlín (4°) dell’ex avvocatessa e ora scrittrice a tempo pieno Paloma Sánchez-Garnica (Mi ricorderò di te, Piemme; Il confine segreto dei ricordi, Sperling & Kupfer) segue le vicende di Yuri Santacruz, scappato con parte della famiglia da San Pietroburgo e dalla rivoluzione bolscevica e approdato a Berlino, dove il nazismo sta prendendo il sopravvento. Lì il suo senso di giustizia lo spinge a difendere un giovane comunista attaccato dai sostenitori di Hitler. Lo stesso giorno incontra il suo grande amore, Claudia. La vita di Yuri prende una piega inaspettata e quella che fino a quel momento era stata la sua massima priorità – cercare la madre e il fratello – è sostituita da un’altra più urgente: restare in vita.

Informatico di professione, scrittore di romanzi di successo per adulti e per bambini, Eloy Moreno (Lungo le strade della nostra vita, Corbaccio; Invisibile, Mondadori) affronta in Diferente (8°) il tema della differenza e della normalità attraverso una trama ricca di enigmi e sorprese.

Diventato famoso come coautore della biografia di Zlatan Ibrahimovic Io, Ibra e come prosecutore della trilogia Millennium di Stieg Larsson, David Lagercrantz entra in vetta alla classifica svedese con Obscuritas, il primo volume di una nuova serie poliziesca con protagonisti Hans Rekke, un esperto mondiale di tecniche di interrogatorio, e Micaela Vargas, una giovane agente di polizia locale.

Paradiset (3°, tr. it. Paradiso, di prossima pubblicazione per La nave di Teseo) del tanzaniano Abdulrazak Gurnah (Sulla riva del mare, La nave di Teseo), vincitore quest’anno del Premio Nobel per la letteratura, racconta la storia del dodicenne Yusuf, venduto dal padre a un ricco mercante per ripagare un debito e catapultato dalla sua semplice vita rurale nelle complessità del continente africano alla vigilia della I Guerra Mondiale.

Distant Savior (9° in Cina) di Dou Dou è un romanzo d’amore edificante. Ding Yuanying lavora per una società di private equity tedesca e investe i fondi raccolti in Germania nel mercato azionario cinese, sfruttando la propria conoscenza del “codice culturale” per saccheggiare il denaro del suo paese. Quando finalmente prende coscienza di ciò che sta facendo e lascia il lavoro, deve affrontarne le conseguenze e pagare un prezzo doloroso. Tutti i suoi dividendi sono congelati e improvvisamente cade in miseria. Ma poi incontra Rui Xiaodan, che lavora in un’unità di polizia criminale, e tra i due nasce una romantica storia d’amore.

Cosa accadrebbe se chiedessimo aiuto a Dio e Dio apparisse davvero? In The Stranger in the Lifeboat (4° negli Stati Uniti), il nuovo romanzo di speranza e fede di Mitch Albom (I miei martedì col professore, La prossima persona che incontrerai in cielo, Sperling & Kupfer), un gruppo di passeggeri alla deriva in una zattera dopo l’esplosione mortale di una nave individua uno strano uomo che galleggia tra le onde e lo tira a bordo. L’uomo afferma di essere “il Signore”. E dice che può salvarli solo se tutti crederanno in lui…

Nella non-fiction segnaliamo tre libri uniti da un filo conduttore musicale.

In Lyrics (10° in Germania, tr. it. The lyrics, Rizzoli) Paul McCartney racconta la sua vita e la sua arte attraverso 154 canzoni che coprono tutte le fasi della sua carriera, corredate da manoscritti, lettere e fotografie. Per la prima volta sono raccolti i testi definitivi delle canzoni, insieme al racconto delle circostanze in cui sono state scritte, delle persone e dei luoghi che le hanno ispirate.

Chansons! (2° nei Paesi Bassi) di Matthijs van Nieuwkerk e Rob Kemps raccoglie i momenti più belli dell’omonima serie televisiva dedicata alla chanson française – un viaggio per le strade di Parigi alla ricerca delle storie dietro alle canzoni di Édith Piaf, Jacques Brel, Serge Gainsbourg e Charles Aznavour.

El hijo del Capitán Trueno (2° in Spagna, di prossima pubblicazione per Rizzoli con il titolo Bravo ragazzo) è l’autobiografia scritta in terza persona da Miguel Bosé, in cui l’artista rievoca diversi momenti della sua infanzia e gioventù, segnate dal rapporto tumultuoso con i genitori famosi e ingombranti, e svela il volto meno noto di personaggi memorabili, da Picasso a Helmut Berger.

nota: dal 1985 Informazioni Editoriali, che fa parte del gruppo Messaggerie Italiane, è leader in Italia nella realizzazione e nella gestione di database bibliografici, nonché nella fornitura di servizi informativi per il mondo del libro. È anche editrice del portale iBUK, da cui sono tratte queste classifiche internazionali.