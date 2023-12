“La Biblioteca dei sentimenti”, il nuovo programma sui libri di Rai3 (con Maurizio de Giovanni e Greta Mauro)

“I libri sono sempre il punto di partenza, il pretesto per parlare della vita, per aiutare il pubblico a scoprire come, attraverso la letteratura, sia possibile comprendere meglio il nostro vissuto, mettere a fuoco emozioni e stati d’animo”. Dal 18 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.20 su Rai3, in onda un nuovo programma, “La Biblioteca dei sentimenti”, con lo scrittore Maurizio de Giovanni, Greta Mauro, un gruppo di ragazze e ragazzi (tra i 18 e i 25 e anni) e molti ospiti (tra cui Viola Ardone ed Emanuele Trevi) – I dettagli

Lo scorso luglio, alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, si era parlato del ritorno di un programma a suo modo di culto, Per un Pugno di Libri, a oltre tre anni dall’ultima edizione, chiusa anticipatamente a causa del Covid. Avrebbe dovuto condurlo lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Per un pugno di libri purtroppo (per ora) non tornerà, ma l’amato scrittore napoletano condurrà in ogni caso un programma, tutto nuovo, che vede al centro sempre i libri e le storie. Ma non solo… Si tratta di La Biblioteca dei sentimenti, in onda a partire dal 18 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.20 su Rai 3.

Quindici puntate, quindici sentimenti: dalla felicità alla nostalgia, dalla rabbia alla paura. Viene presentato così il nuovo programma prodotto da Rai Intrattenimento Day Time. In ogni puntata lo scrittore e drammaturgo de Giovanni e la conduttrice Greta Mauro “raccontano i grandi sentimenti dell’umanità attraverso i libri, insieme a un cast di nove ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che arricchiscono la discussione in studio con il loro punto di vista”. Un punto di contatto con Per un pugno di libri, che vedeva sfidarsi due classi di studenti, dunque c’è.

Nel corso del dibattito, si spiega ancora nella presentazione, vengono analizzati tre testi (un grande classico, un romanzo contemporaneo e un libro di saggistica), in compagnia di tre personalità provenienti del mondo della cultura e della letteratura (scrittori, saggisti, filosofi, pensatori).

Ogni appuntamento viene aperto da un monologo-racconto di Maurizio de Giovanni sul sentimento di puntata: “I libri sono sempre il punto di partenza, il pretesto per parlare della vita, per aiutare il pubblico a scoprire come, attraverso la letteratura, sia possibile comprendere meglio il nostro vissuto, mettere a fuoco emozioni e stati d’animo”.

I sentimenti della settimana dal 18 al 22 dicembre sono: felicità, seduzione, narcisismo, nostalgia, coraggio.

Tra le autrici e gli autori protagonisti delle prime puntate, Franco Arminio, Carmine Abate, Cristina Dall’Acqua, Chiara Lalli, Marcello Veneziani, Franco Di Mare, Viola Ardone, Aurelio Picca, Emanuele Trevi, Lella Costa e Davide Rondoni.