Torna su Rai3 “Per un Pugno di Libri”: la conduzione allo scrittore Maurizio De Giovanni

Una bella notizia per il mondo della lettura dai palinsesti Rai: a oltre tre anni dall’ultima edizione, chiusa a causa del Covid, torna su Rai3 un programma molto amato come Per un Pugno di Libri: la conduzione della nuova edizione è stata affidata a scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, che prende il posto di Geppi Cucciari (e prima ancora, di Veronica Pivetti, Neri Marcorè e di Patrizio Roversi).

Nel programma, in onda dal 1998, due gruppi di studenti delle scuole superiori si affrontano in un duello letterario che ha per protagonista un classico della letteratura italiana o straniera.

Come si legge sul sito specializzato Davidemaggio.it, “il programma manterrà la sua vocazione di gara tra scolaresche provenienti da tutta Italia, in un gioco tra giovani lettori nel quale si racconteranno anche storie, pensieri, idee, parole e trame che hanno sempre a che fare con le più stringenti questioni dell’oggi, con una particolare attenzione allo storytelling del mondo social. L’obiettivo è infatti quello di trovare nei grandi classici della letteratura, così come nei libri di più recente produzione, le risposte alle domande eterne dell’essere umano ma anche le soluzioni alle mille contraddizioni di un presente difficile, almeno in apparenza, da decifrare“.