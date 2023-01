“Splendida cornice”: anche scrittori e scrittrici nel nuovo programma di Geppi Cucciari su Rai3

Su Rai3 arriva la seconda puntata di “Splendida cornice”, nuovo programma in onda in prima serata e condotto da Geppi Cucciari. Un “varietà della cultura” ricco di ospiti (tra cui scrittori e scrittrici) – I particolari

Dopo aver condotto in passato un programma tutto dedicato ai libri e alla lettura come Per un pugno di libri, anche nel suo nuovo programma, Splendida cornice, appena partito e in onda in prima serata, il giovedì sera (dalle 21.25) su Rai3, Geppi Cucciari dedica spazio ad autrici e autori.

Del resto, l’intento del format è parlare di cultura (e attualità) con ironia. Con il coinvolgimento di numerosi ospiti, il programma presenta libri, mostre, canzoni, spettacoli teatrali e molto altro. Una sorta di “varietà della cultura“, come viene definito.

Tra gli ospiti della seconda puntata, in onda il 19 gennaio, il rapper Frankie Hi-Nrg, lo scrittore Donato Carrisi (in libreria per Longanesi con il thriller-bestseller La casa delle luci e con la fiaba Eva e la sedia vuota, illustrata da Paolo d’Altan), la danzatrice Nicoletta Manni, l’attrice Cristina Donadio, il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi e il trombettista Paolo Fresu, oltre al premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e all’attore Silvio Orlando.

Tra i protagonisti del programma, nella “squadra dei competenti”, anche Andrea Maggi, insegnante, autore e volto noto della tv e dei social, il linguista Giuseppe Antonelli e la filosofa e autrice Ilaria Gaspari (collaboratrice de ilLibraio.it).

Come si sottolinea nella presentazione del programma, questo “prende ispirazione dalla gente e dalle loro storie, spunto dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti. Da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice ma sempre curioso”.