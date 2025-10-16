“L’Alba dei Leoni”: a gennaio 2026 il ritorno della saga dei Florio di Stefania Auci

L’attesa sta per finire: a gennaio 2026 tornerà in libreria con un nuovo romanzo, sempre edito da Nord, Stefania Auci, autrice della saga bestseller sui Florio, composta (finora) da I Leoni di Sicilia e L’inverno dei Leoni, e che è diventata anche una serie tv di successo.

Auci, come annunciato dalla sua casa editrice, firmerà un nuovo capitolo dedicato alla storia della famiglia che ha appassionato oltre 1 milione e mezzo di lettrici e lettori in Italia.

L’Alba dei Leoni, in arrivo il nuovo libro della saga dei Florio

L’Alba dei Leoni, questo il titolo del nuovo libro della saga dei Florio, è dedicato alle origini della famiglia. Così si legge nella nota di Nord: “Li abbiamo visti arrivare dal nulla, e dal nulla costruire un impero. Abbiamo visto il loro impero crescere e poi farsi cenere. Abbiamo visto la struggente parabola della famiglia che per un lungo istante ha illuminato il mondo, ma non ne abbiamo mai visto l’inizio. Questo è l’inizio…”.

Va ricordato che I Leoni di Sicilia e L’inverno dei Leoni sono stati rispettivamente il libro più venduto in Italia nel 2019 e nel 2021, di conseguenza l’attesa per L’alba dei Leoni è inevitabilmente alta…

La scrittrice siciliana (Auci, nata a Trapani, vive da tempo a Palermo, dove lavora come insegnante di sostegno) in L’Alba dei Leoni “racconta finalmente le radici di questa famiglia, il percorso tormentato e straordinario che la porta da Bagnara Calabra a Palermo e gli avvenimenti che hanno segnato per sempre il suo destino”.

