“Lapilli”, la nuova collana di narrativa italiana di Edizioni Kalós

Arriva in libreria, con Edizioni Kalós (marchio fondato a Palermo nel 1989 da Giovanni Lo Giudice), una nuova collana dedicata alla narrativa italiana contemporanea, Lapilli, un progetto editoriale che si propone “come spazio di scoperta, ricerca e valorizzazione delle voci capaci di interpretare la complessità del presente attraverso uno sguardo autentico e una scrittura di alta qualità letteraria”.

Il nome della collana richiama le piccole pietre vulcaniche espulse durante un’eruzione: “frammenti incandescenti, imprevedibili, carichi dell’energia del sottosuolo”. Allo stesso modo, nella presentazione si spiega che i testi ospitati dall’ambiziosa collana “si distinguono per la loro capacità di sedimentare nell’immaginario contemporaneo e di lasciare un segno duraturo”.

Lapilli, che darà spazio sia a voci al debutto sia a scrittrici e scrittori noti, è diretta da Antonio Sunseri. Al progetto collaborano inoltre Flavia Salvati, Flavia Filpi, Luana Lupo, Gaia Miceli e Alice Di Liberti.

Sette le uscite previste nel primo anno: si comincia, a fine gennaio, con Non offendere di Erica Donzella, scrittrice, editor e libraia. Il suo romanzo porta nella Catania del 1978, in una Sicilia feroce e asfittica, che non offre vie d’uscita, e dove l’amore diventa una colpa imperdonabile.

Le uscite della collana proseguiranno con Cose che nessuno vede di Lisa Bentini, giornalista culturale (il suo libro, in arrivo il 27 febbraio, attraverso un doppio binario narrativo, intreccia la memoria personale e quella familiare, l’amore incondizionato per un animale e il mistero di un dolore sempre quasi taciuto), e con Guida tascabile ai miracoli imperfetti di Lorenzo Gioielli, scrittore, regista e attore.