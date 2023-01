Libri: nel 2022 l’editoria di varia è calata a valore del 2,3% (ma resta un +13,1% sul pre-pandemia)

Tutti i dati sul 2022 saranno presentati il 27 gennaio a Venezia in occasione della giornata conclusiva del Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri – I dettagli

Nel 2022 l’editoria di varia (libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione) è calata del 2,3% a valore di prezzo di copertina rispetto al 2021 e cresciuta del 13,1% rispetto al 2019 pre-pandemia. Come numero di copie, è calata del 2,4% rispetto al 2021 e cresciuta del 13,3% rispetto al 2019.

Sono i dati principali dell’analisi di mercato realizzata dall’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con Nielsen BookScan e che nella sua versione estesa, con un focus sui canali di distribuzione, verrà presentata dal presidente di AIE Ricardo Franco Levi il prossimo 27 gennaio a Venezia in occasione della giornata conclusiva del Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.