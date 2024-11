Libri tradotti dall’intelligenza artificiale?

L’editore olandese Veen Bosch & Keuning, acquisito da Simon & Schuster, sperimenterà l’uso dell’intelligenza artificiale per alcune traduzioni in lingua inglese (previsto un editing e un controllo finale “umano”): “Non saranno coinvolte opere letterarie, e autrici e autori daranno il consenso”. Ma c’è preoccupazione: “Un terzo dei traduttori letterari sta già perdendo lavoro a causa dell’IA…” – I particolari

Nei giorni scorsi a far discutere era stato un software basato sull’intelligenza artificiale, in arrivo nei prossimi mesi in Germania, e che sarebbe in grado di prevedere le vendite dei libri, anche di quelli non ancora scritti… Una “bomba atomica” per il settore editoriale, era stato definito dalla stampa tedesca (qui i dettagli).

Ora arriva un’altra indiscrezione, anche in questo caso destinata a far parlare, e ad allarmare traduttrici e traduttori (e non solo); quella di The Bookseller, secondo cui l’editore (con sede a Utrecht, in Olanda) Veen Bosch & Keuning (VBK), acquisito da Simon & Schuster all’inizio di quest’anno, sperimenterà l’uso dell’intelligenza artificiale per le traduzioni in lingua inglese.

Un portavoce del marchio ha confermato: “Stiamo lavorando a una sperimentazione che riguarderà solo alcuni autori olandesi, per tradurre i loro libri in lingua inglese usando l’intelligenza artificiale. Ci sarà una fase di editing e agli autori e alle autrici è stato chiesto di dare il consenso“. E ancora: “Non stiamo creando libri con l’intelligenza artificiale, tutto inizia e finisce con l’azione umana…”.

Come spiega il Guardian, per ora saranno coinvolti 10 titoli commerciali (“non opere letterarie”): “Stiamo includendo nella sperimentazione solo libri i cui diritti in inglese non sono stati venduti, e non prevediamo di vendere i diritti in inglese di questi titoli in futuro”. Il progetto in questione non è stato ancora avviato.

Ian Giles, presidente della Translators Association presso la Society of Authors (SoA), esprime preoccupazione: “All’inizio di quest’anno, la SoA ha scoperto che un terzo dei traduttori letterari sta già perdendo lavoro a causa dell’intelligenza artificiale…”. E ancora: “Se gli autori non lasciano che l’IA scriva il proprio lavoro, desiderano che venga tradotto dall’IA? I modelli di IA sono macchine che individuano modelli, convertono input e output da numeri e danno priorità alla fluidità rispetto a tutto il resto…”.

Per ora non arrivano commenti da parte di Simon & Schuster.