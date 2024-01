Il generale Roberto Vannacci, dopo le polemiche per il bestseller “Il Mondo al contrario”, il 12 marzo torna in libreria per Piemme con il libro autobiografico “Il coraggio vince – Vita e valori di un generale incursore” – I dettagli

Dopo che nei giorni scorsi il generale Roberto Vannacci aveva smentito le voci legate all’uscita di un suo nuovo libro dopo il successo dell’assai discusso Il Mondo al contrario, arriva la conferma ufficiale: è infatti attivo su Amazon il pre-order in vista della pubblicazione di Il coraggio vince – Vita e valori di un generale incursore, in libreria dal 12 marzo per Piemme, casa editrice del gruppo Mondadori.

Resta ora da capire se, come appare assai probabile, il generale si candiderà in vista delle elezioni Europee, e con quale partito…

L’autobiografia Il coraggio vince

Nella scheda del nuovo volume (che non si intitolerà, dunque, La forza e il coraggio) si legge che “il generale più famoso d’Italia, autore del libro più venduto e discusso del momento, Il Mondo al contrario, torna in libreria con la sua autobiografia. Un volume molto personale, che accompagna il lettore alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l’impossibile. Alla fine, il coraggio vince”.

A questo punto sarà interessante capire come reagiranno le librerie, dopo che molte libraie e librai avevano boicottato l’autopubblicato Il Mondo al contrario, visti i suoi contenuti… Va anche ricordato che Il Mondo al contrario è stato proposto in un’edizione per le librerie, con il marchio Il Cerchio.

