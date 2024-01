“La forza e il coraggio”? Il generale Vannacci smentisce le voci sul nuovo libro. Ma…

Dopo le grandi polemiche suscitate da Il Mondo al contrario, il primo libro del generale Roberto Vannacci, tra i bestseller del 2023, stando a un’indiscrezione de Il Fatto a marzo potrebbe uscire un nuovo libro di Vannacci, l’autobiografia La forza e il coraggio (questo dovrebbe essere il titolo). Il condizionale, come vedremo, è infatti d’obbligo. Il libro, anticipa sempre il quotidiano, dovrebbe essere pubblicato da Piemme, casa editrice del gruppo Mondadori.

Dopo aver scelto l’autopubblicazione per il suo primo discusso libro, “diventato un bestseller per le sue prese di posizione molto nette contro gay, donne e ambientalisti” (come ricorda Repubblica), dunque, Vannacci opterebbe stavolta per un editore tradizionale. Va però anche specificato che Il Mondo al contraio è stato proposto in autunno in un’edizione per le librerie, con il marchio Il Cerchio.

Il nuovo libro, stando alla scheda di presentazione riportata sempre dal Fatto, sarebbe “più personale, perché racconta la sua storia di fedele servitore dello Stato come generale incursore. Un incursore è sempre unico. Si nutre della soddisfazione di appartenere a una ristrettissima cerchia. Non si arrende mai e non abbandona mai la sfida. Un incursore esce dai ranghi della truppa”.

LA SMENTITA DEL GENERALE VANNACCI

Ma, con il passare delle ore, la notizia si è tinta di giallo. Contattato da Affaritaliani.it, il generale ha infatti smentito l’uscita: “Avete l’originale, fidatevi di me e non delle copie. Non so francamente che cosa stia vagheggiando Il Fatto (…). Ricordo bene che il primo a scrivere di un mio secondo libro fu a novembre 2023 Tommaso Labate con le parole ‘un altro libro vibra sui polpastrelli’ del generale. L’idea ce l’ho sempre avuta e non escludo in futuro di uscire con un secondo libro. Ho del materiale nel computer e qualche idea ce l’ho, ma la notizia de Il Fatto non è assolutamente vera. Ho letto solo il titolo, nemmeno l’articolo, e mi sono messo a ridere“.

Nel frattempo, da mesi ormai si vocifera anche di una candidatura di Vannacci con la Lega in vista delle Europee… Staremo a vedere, sia per l’eventuale nuovo libro, sia per l’eventuale candidatura…

LA CASA EDITRICE PIEMME A ILLIBRAIO.IT

ilLibraio.it ha contattato per una verifica la casa editrice Piemme. Stefano Peccatori, direttore generale di Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa, ci ha spiegato che “l’idea del libro c’è, ma per ora non c’è ancora nulla“. Cosa decideranno l’autore e la casa editrice?

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…