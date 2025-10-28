Al nuovo libro di Mauro Corona mancano delle pagine. Le scuse di Mondadori: “Errore umano”

Al nuovo libro di Mauro Corona, “I sentieri degli aghi di pino”, mancano delle pagine. La casa editrice Mondadori si scusa e parla di “errore umano”. Lo scrittore non nasconde la rabbia: “Spero, anzi esigo, che la casa editrice rimedi presto a tale madornale, scandaloso errore e ristampi il testo con tutti i capitoli…” – I particolari
Una di quelle involontarie occasioni di visibilità che autore e casa editrice avrebbero più che volentieri evitato… A
Mauro Corona (qui il nostro speciale sui suoi romanzi), appena tornato in libreria con I sentieri degli aghi di pino, dei lettori hanno fatto notare la mancanza di alcune pagine dall’edizione acquistata.
Lo scrittore, verificato l’errore, via social ha confessato così la propria “delusione”: “Non vi dico il mio stato d’animo, conterebbe poco e vi spaventerebbe. Quello che invece mi preme, è scusarmi con i miei lettori. Spero, anzi esigo, che la casa editrice rimedi presto a tale madornale, scandaloso errore e ristampi il testo con tutti i capitoli. Rifonda altresì coloro che hanno comprato un libro mutilato con una copia, speriamo questa volta, completa. Rinnovo le mie scuse e a presto”.
Passano poche ore, e la Mondadori, la casa editrice che pubblica i libri del noto autore, scultore, alpinista e personaggio tv (a proposito, chissà se stasera, ospite del programma tv È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, Corona tornerà su quanto accaduto…) si scusa pubblicamente: “Ci siamo accorti di un errore… Mancano tre pagine tra il capitolo 8 e il capitolo 9. Sono pagine che sono saltate durante la composizione del file, a partire dai quaderni di Mauro. Si tratta di un errore umano, di cui siamo gli unici responsabili. Ci scusiamo con Mauro Corona e con tutti i lettori e stiamo lavorando per risolvere la situazione tempestivamente”.
La casa editrice, inoltre, ha spiegato che “a breve saranno comunicate le modalità di recupero della copia corretta”.
Sì perché Corona scrive a mano i suoi libri, su dei quaderni. Resta il rammarico per le tante copie che si apprestano a finire al macero (e chissà che quelle prive delle pagine diventino oggetti “da collezione” per le fan e i fan dell’autore di Erto…)
Quanto al nuovo romanzo, I sentieri degli aghi di pino narra le vite dei due fratelli che, cresciuti tra il respiro del bosco e lo sguardo severo e spoglio delle cime, da adulti hanno compiuto scelte diverse: lei, affiancando agli studi scientifici i rimedi naturali custoditi dai vecchi del paese natio, ha messo al primo posto la salvaguardia dell’ambiente e ha sviluppato una sensibilità ecologista pura e intransigente; lui si è dato obbiettivi meno nobili, e della sua profonda conoscenza degli alberi ha fatto un’opportunità di guadagno…
