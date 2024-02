Editoria: L’Ippocampo guarda all’horror

La casa editrice L’Ippocampo “si addentra nella coltre del mistero” proponendo due pilastri della letteratura horror e fantastica in una nuova edizione illustrata di pregio: “Il grande dio Pan” di Arthur Machen e “Il Re in giallo” di Robert W. Chambers – I particolari

Novità in arrivo in casa L’Ippocampo, marchio che continua ad ampliare il suo raggio d’azione puntando a “esplorare nuovi territori letterari e sorprendere il proprio pubblico”. Dal 28 marzo, la casa editrice si apre all’horror, “addentrandosi nella coltre del mistero, proponendo due pilastri della letteratura horror e fantastica in una nuova edizione illustrata di pregio”.

Nella presentazione della nuova collana si sottolinea che “se per gli appassionati del genere sarà l’occasione di rileggere due pietre miliari in un’inedita veste, nuovi lettori potranno perdersi nelle oniriche atmosfere di due titoli dall’alto valore letterario”: Il grande dio Pan di Arthur Machen e Il Re in giallo di Robert W. Chambers.

Originariamente pubblicati sul calare del XIX secolo, i due romanzi “sono accomunati da un approccio psicologico e strisciante al terrore, inabissandosi nella paura dell’ignoto e in luoghi dove l’indagine scientifica rivela le angosce della natura e dell’universo, di fronte alle quali gli esseri umani sono in gran parte indifesi”. Un approccio pioneristico, da parte degli autori, che sarà fonte di ispirazione cruciale per H. P. Lovecraft e la sua teoria dell’horror cosmico.

Le sinistre visioni e gli oscuri mondi di Machen e Chambers, prendono vita in queste nuove edizioni illustrate grazie alla poetica di Samuel Araya, artista paraguayano di fama internazionale, vincitore del World Fantasy Award 2015. Conosciuto nel mondo della musica metal grazie al sodalizio creativo con le band Cradle of Filth e Elvenking, per le quali ha realizzato numerose cover di album, la sua arte si è spesso contaminata con media quali il mondo dei videogame, giochi da tavolo, abbigliamento e, naturalmente, editoria.