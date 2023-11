Marietti1820: Federica Meloni alla direzione editoriale

Nuovo assetto per Marietti1820, marchio storico che insieme a EDB fa parte de Il Portico, gruppo presieduto da Alberto Melloni che ha festeggiato a novembre il suo primo anniversario. Federica Meloni, già vicedirettrice editoriale di Marietti1820, ne assume da novembre la direzione editoriale. Gianluca Montaldi manterrà la direzione editoriale di EDB.

Meloni si è laureata in storia moderna all’Università di Pisa e ha conseguito il dottorato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Di fianco all’attività di ricerca, ha lavorato a lungo nella redazione della Fondazione per le scienze religiose di Bologna.

Per entrambi i marchi, tra l’altro, sono previste nel 2024 nuove collaborazioni. Come si legge nella nota, Marietti1820 porterà avanti un progetto di valorizzazione del catalogo e un programma di novità che guarda al presente e al futuro, per dare voce ai nuovi femminismi, ai temi del lavoro e della scuola, del dialogo fra popoli, culture e religioni, della giustizia sociale e ambientale; un programma che si propone di riportare sugli scaffali alcuni dei grandi classici della letteratura e del pensiero del Novecento, oltre alle espressioni della poesia della contemporaneità.

EDB nasce invece per dare voce alle istanze di rinnovamento nella teologia e nella chiesa a partire dal concilio Vaticano II. In continuità con questo, la programmazione vuole dare particolare attenzione al testo e agli studi biblici, anche in prospettiva non confessionale, e al rinnovato interesse verso una teologia dal carattere pastorale, soprattutto per dare eco alle provocazioni del magistero di papa Francesco.