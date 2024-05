A Matthew Gray Gubler Premio Strega Ragazze e Ragazzi per l’esordio. Ecco le terne finaliste delle categorie di concorso 6+, 8+ e 11+

È Matthew Gray Gubler – scrittore, illustratore, attore e regista, celebre per aver partecipato a Alvin Superstar (2007), Criminal Minds (2005) e (500) giorni insieme (2009) – il vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria Libro d’esordio 2024, con l’opera Rumple Buttercup (uovonero), tradotta da Sante Bandirali. Lo ha annunciato Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, in un incontro dedicato ai giovani giurati nell’Arena Bookstock del Salone internazionale del Libro di Torino.

Il Comitato scientifico, composto da scrittori, studiosi, insegnanti ed esperti di promozione della lettura –Alessandro Barbaglia, Simonetta Bitasi, Lorenzo Cantatore, Tania Coleti, Maria Greco, Elena Pasoli, Giovanni Solimine (presidente), Nadia Terranova, Marcella Terrusi – ha così motivato la scelta:

Il vincitore, che non è potuto essere presente ed è intervenuto con un video, ha ricevuto una targa e un premio in denaro offerto da Strega Alberti Benevento. Un premio di pari entità, offerto da BolognaFiere, è stato assegnato al traduttore.

Alla cerimonia, condotta da Marcella Terrusi e Alessandro Barbaglia, Lorena De Vita (Ufficio Sponsorships BPER Banca), Isabella Del Monte (Product Specialist Bologna Children’s Book Fair), Petrocchi e i componenti del Comitato scientifico, Simonetta Bitasi, Maria Greco e Nadia Terranova.

Sono state inoltre annunciate le terne finaliste delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+.

Categoria 6+

1. Peter Carnavas, Olive e l’elefante grigio, tradotto da Alessandro Barbaglia (De Agostini).

2. Dave Eggers, Lo strambo trasloco della magione Miller, tradotto da Giulia Rizzo, illustrato da Júlia Sardà (L’ippocampo).

3. Jarvis, Orso e Uccellina. Il picnic e altre storie, tradotto da Alessandra Valtieri (Lapis).

Categoria 8+

1. Annalisa Camilli, L’ultimo bisonte, illustrato da Irene Penazzi (La Nuova Frontiera Junior).

2. Maddalena Vaglio Tanet, Rim e le parole liberate, illustrato da Ilaria Mancini (Rizzoli).

3. Edward Van de Vendel, Anoush Elman, Misha. Io, i miei tre fratelli e un coniglio, tradotto da Laura Pignatti, illustrato da Annet Schaap (Sinnos).

Categoria 11+

1. Katya Balen, Ottobre, Ottobre, tradotto da Lucia Feoli (Einaudi Ragazzi).

2. Adam Gidwitz, La leggenda dei tre bambini magici e del loro cane santo, tradotto da Marina Morpurgo (Giuntina).

3. Kelly Yang, Motel Calivista, buongiorno!, tradotto da Federico Taibi (Emons).

I vincitori per ciascuna categoria verranno selezionati dalle 318 giurie di ragazze e ragazzi in Italia e all’estero composte da scuole, biblioteche e gruppi di lettura (82 in più rispetto allo scorso anno), per un totale di 4650 studenti. I premi saranno consegnati a Roma, a dicembre, durante Più Libri Più Liberi. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria.

I premi per ciascuna categoria di concorso sono offerti da Strega Alberti Benevento. Nel caso in cui le opere più votate fossero in traduzione, sono previsti premi di pari entità per i traduttori, offerti da BolognaFiere.

Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento – organizzatori del Premio Strega – con il Centro per il libro e la lettura e BolognaFiere-Bologna Children’s Book Fair, in collaborazione con BPER Banca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo, media partner RAI, sponsor tecnici Feltrinelli Librerie e SYGLA.